Unter strengen Schutzvorkehrungen hat am Donnerstagabend der Stadtrat getagt. Abstand halten lautete die Devise – auch bei der Vereidigung der neuen Beigeordneten. Die Corona-Krise veränderte zudem die Diskussionskultur der Räte.

Die Sonne scheint in den Kleinen Saal der Stadthalle hinein. Drinnen ist alles vorbereitet: Tische für Ratsmitglieder, Vertreter der Stadtverwaltung und die Presse wurden akkurat – mit ausreichend Abstand zueinander – aufgestellt. An jedem Tisch sitzt eine Person. Jennifer Braun, die persönliche Referentin von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD), bietet Mund-Nasen-Masken an. Sie desinfiziert sich jedes Mal die Hände, bevor sie in ihre Plastiktüte greift. Die Stoffmasken dominieren das Bild: Auf fast jedem Gesicht im Saal sitzt eine. 24 Räte sind da.

Die Sitzung beginnt pünktlich um 17 Uhr. Der erste Tagesordnungspunkt lautet nicht wie gewohnt „Fragen und Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern“ – die Öffentlichkeit ist Virus-bedingt ausgeschlossen. Der Offene Kanal überträgt die Sitzung live. OB Seiler startet mit dem Punkt „Ernennung und Vereidigung der neugewählten Beigeordneten“ – eine Formalität, die sich Irmgard Münch-Weinmann und Sandra Selg unter normalen Umständen sicherlich feierlicher vorgestellt hätten. Aber in diesen Zeiten ist nichts normal. Münch-Weinmann zieht ihren Mundschutz nach unten, als sie ihren Eid schwört. Seiler überreicht ihr, ebenso wie später Selg, die Ernennungsurkunde mit so viel Abstand wie möglich. Auf den traditionellen Handschlag muss verzichtet werden. „Wird nachgeholt“, sagt die OB.

„Werden es krachen lassen“

Neun Punkte umfasst die Tagesordnung – für Speyerer Verhältnisse sehr schlank. Die Räte haben nur das Dringendste draufgesetzt. Dazu gehört die Kinderbetreuung: Elternbeiträge für Kitas und Horte werden für April und Mai ausgesetzt, der Einsatz von Landesmitteln für ein Kita-Programm beschlossen. Einige Räte treten an ein mit Folie umwickeltes Mikrofon, stellen der Verwaltung Detailfragen. Rosemarie Keller-Mehlem (CDU) appelliert, die Erzieher mehr wertzuschätzen. OB Seiler sagt, die Stadt arbeite daran, dass sich diese Wertschätzung „in der Personalausstattung und im Geldbeutel“ widerspiegele. Von den Räten gibt es Applaus.

„Danke dafür, dass Sie uns so gut durch die Pandemie führen“, sagt SPD-Fraktionschef Walter Feiniler an die Verwaltung gerichtet. Wieder Applaus. Fast alle Fraktionen tun es ihm gleich. OB Seiler bedankt sich auch: bei Speyerern, Fraktionen, Mitarbeitern in vielen Branchen sowie den „kleinen Alltagshelden“. Allen werde „ein großes Stück abverlangt“ in der Krise. Mit Blick auf das abgesagte Brezelfest verspricht sie: „Wenn Speyer wieder feiern darf, werden wir es so richtig krachen lassen.“ Bis dahin gelte es, „alle zu unterstützen“, damit es bald wieder soweit sein könne.

Zur Sache: Keine Diskussion über Hilfsprogramm

Speyer hält zusammen. So heißt nicht nur das von Stadtvorstand am Mittwoch veröffentlichte Sofortprogramm zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie. Das beschreibt auch die aktuelle Arbeit im Stadtrat. Einstimmig hat das Gremium mit nur 24 statt 44 Mitgliedern dem Vorschlag am Donnerstagabend zugestimmt. Damit kann die Stadt 250.000 Euro – sofort und nach eigens erstellten Kriterien – als städtische Zuschüsse an besonders von der Krise betroffene Bereiche des kulturellen, sportlichen und gesellschaftlichen Lebens weitergeben. Auch freien Initiativen und besonders hart betroffenen Berufsgruppen wie Schaustellern und Kleingastronomen soll unter die Arme gegriffen werden.

„Das reicht von DRK und DLRG über die Kultur bis zum Sport“, fasste Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) den Kreis der möglichen Empfänger zusammen. Die Antragsformulare will die Stadt schnell veröffentlichen.

Der Vorteil des Programms: Das Geld ist da und kann sofort fließen. Es stammt aus dem rund 1,3 Millionen Euro umfassenden Betrag, den das Land an die Stadt zur Bewältigung der Krise überwiesen hat.

Axel Wilke (CDU) und Claus Ableiter (BGS) schlugen unter anderem vor, über die Sparkasse Kredite Betroffener zeitweise zu stunden und keine Standgebühren bei Festen zu erheben, so es wieder welche gibt.

Zu Beginn der Sitzung wurden Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) als neue hauptamtliche und Sandra Selg (SWG) als neue ehrenamtliche Beigeordnete von OB Seiler ernannt und vereidigt. Corona ließ nicht mal mehr einen Handschlag zu.

RHEINPFALZ-Kommentar von Stefan Keller: Corona-Rat

Konstruktive Debatte auf Abstand. Der Stadt hat überzeugt. Die neuen Beigeordneten müssen sich ohne Schonfrist beweisen.

Premiere für den Corona-Stadtrat: 24 statt wie üblich 44 Mitglieder des Stadtrates Speyer haben am Donnerstagabend debattiert und entschieden. Dem Virus gehorchend war nur die kleine Runde zugelassen. Knappe Tagesordnung, anderer Versammlungsort – alles auf Distanz. Die Ratsmitglieder waren sich der Situation bewusst, vor der die Sitzung stattfand. Sie haben Verantwortung übernommen mit der Zustimmung zum Sofortprogramm und der Stundung von Steuerforderungen. Das ist ein starkes Signal an die Bürger und Verwaltung. Für den Stadtvorstand hab es ausnahmslos Lob. Die Debatten verliefen sachlich und konstruktiv. Den neuen Beigeordneten wäre ein einfacherer Moment zum Start bestimmt lieber gewesen. So aber müssen sie sich gleich beweisen. Denn auf Digitales und auf die öffentliche Ordnung kommt es derzeit ganz besonders an.