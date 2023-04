Nächste Kritik am veränderten Stadtlogo als Teil des neuen Corporate Designs der Stadt: Peter Wilking, Geschäftsführer der Agentur, die 1999 das Original erstellt hat, sieht es in der neuen Form als „verschandelt“ an. „Ein Verbrechen am Logo“, urteilt er in einer Stellungnahme. Die Vergrößerung des Speyer-Schriftzugs erachtet er als „brutal“. Die damals bewusst gewählte „Leichtigkeit und Luftigkeit“ der Skizze sei verloren gegangen. Wilking war 1999 Geschäftsführer der damaligen Speyerer Agentur Aviva, die den Zuschlag für das Logo erhalten hatte.

Der Meinung der damaligen Angestellten und Ideengeberin für den Logo-Entwurf, Jutta Weiß, die gegenüber der RHEINPFALZ, ein persönliches Veränderungsrecht reklamierte, tritt er entgegen: Letztlich sei es kein Entwurf von Weiß alleine, sondern eine Teamleistung der Agentur gewesen. Diese habe die Nutzungsrechte später der Stadt überlassen. Er selbst habe das verhandelt. Die Stadt sei somit juristisch auf der sicheren Seite. Einen anderen Umgang damit hätte er sich aber erhofft: „Ich hätte es als stilvoll empfunden, wenn die Urheber angefragt worden wären.“ Die Stadt hatte das beliebte Logo als Teil ihrer neugestalteten Außendarstellung als „unantastbar“ bezeichnet. „Auffrischungen“ seien gleichwohl nötig gewesen: Es wurden etwa weniger, aber dickere Linien als bisher und eine ein- statt mehrfarbige Darstellung.