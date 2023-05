Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Turmfalken sind nicht so zutraulich wie die Sittiche im heimischen Käfig, zeigt ein aktueller Fall aus Speyer. Es gibt aber Tiere in der Stadt, die noch viel weniger possierlich sind: Eine Begegnung mit dem Eichenprozessionsspinnerist nämlich alles andere erfreulich. Noch weniger erfreulich als ein Besuch beim Zahnarzt? Wie so oft: Ansichtssache ...

Turmfalken: Der Ernst des Lebens beginnt

Nicht nur Uhus haben sich in Speyer niedergelassen, auch Turmfalken fühlen sich hier offenbar wohl. Um die 30 Tage sind die fünf flauschigen Exemplare