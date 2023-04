Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Man muss sehen, was noch geht. Das ist mit Corona nun mal so – auch in Speyer. Und da geht immer was. Die Fasnachter von der SKG machen es vor und die Netzgemeinde klickt sich eifrig und zahlreich rein. Kirchenleute halten Kontakt und die Kinder danken es ihnen. Und vor vielen Jahren schon war Improvisation gefragt. Das hat geklappt.

Narretei im Netz: An Aschermittwoch nichts vorbei

Männer in Bestlaune, Schulter an Schulter, klatschend und Auauau-singend – falscher Film im Corona-Jahr 2020? Mitnichten. Mit der Speyerer