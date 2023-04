Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Stillstand wegen Corona? Nicht in Speyer. Klimaaktivisten demonstrieren unbeirrt – und kontaktlos – weiter, junge Katzenfreunde richten eindringliche Worte an Autofahrer, die Stadt ist dem Virus zumindest auf dem Friedhof schon längst einen Schritt voraus und ein Taxiunternehmen setzt auf Familienzusammenhalt.

Klimaschützer: Streik im Netz

Aktivismus geht auch in Zeiten von Corona – mit einem Netzstreik, Stream und kreativen Aktionen hat Speyer am globalen Streiktag von „Fridays for