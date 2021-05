Von der Corona-Pandemie sind alle betroffen. In Speyer finden die Bürger aber immer auch Wege, sich aus der Situation herauszuhelfen. Ein neuer Club an der Auestraße, Regellockerungen durch die Stadtverwaltung und ein ganz persönlicher Brief helfen dabei.

Sommer, Sonne, Strand: Auestraße bietet mehr

„St. Tropez an der Auestraße“: Luca Glaser und Louis Bödeker legen sich selbst die Messlatte sehr hoch für ihr neues Projekt. Der Erfinder der mobilen Ausschank-Station für das beliebte Mischgetränk aus Wein und Wasser sowie der Junior aus dem Schuhhaus Bödeker haben sich zusammengetan und eröffnen auf dem Parkplatz von Bö-Fashion an der Auestraße am Freitag offiziell den „Day-Club by Schorle-König“. Auslöser war der Appell der Stadtspitze, die besonders von der Corona-Pandemie betroffenen Speyerer Schausteller zu unterstützen. „Die haben richtig hingelangt und in drei Tagen das Ganze aufgebaut“, sagt ein stolzer Peter Bödeker. Der Chef des Schuhhauses und neue Vorsitzende der Leistungsgemeinschaft „Herz Speyers“ lobt die neue gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, namentlich Marktmeisterin Heidi Jester und Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Er habe gerne 600 Quadratmeter des Parkplatzes zur Verfügung gestellt. 70 Tonnen Sand wurden nach Angaben der Betreiber aufgeschüttet, Möbel, Deko, Pflanzen herbeigeschafft – „sieben Lkw-Ladungen Material“, so Glaser. Dazu sind Wasserspiele, Deko und Lichter installiert. Liegestühle kommen noch.

„Das wird chillig, ein Mix aus Natur, Luft, gut erreichbar und viel Platz, um die notwendigen Abstände einzuhalten“, sind die Macher vom Erfolg ihres Konzepts überzeugt. Auf dem Platz gehe zudem immer ein Lüftchen, räumt Bödeker Junior Bedenken wegen zu großer Hitze aus.

Markus Kern baut seinen Süßwarenstand dort noch auf, das Restaurant „Koza“ sorgt für kleine Speisen, in 14 Tagen rollt dann ein zum Food-Truck umgebauter Schulbus auf das Areal. Preislich wollen sie das Angebot „attraktiv“ halten.

Eröffnet wird offiziell am Freitag. Ab dann ist der Club zumindest den ganzen August durch donnerstags bis sonntags, 16 bis 23 Uhr, geöffnet. Eine Ausweitung der Öffnungszeiten auch auf Mittwoch sei denkbar. Ebenfalls am Freitag öffnet das gastronomische Angebot der Schausteller im Domgarten, informierte die Stadt.

Speyer-Nord: Rohe Eier fliegen in der Nacht

Sehr unsanft geweckt wurde das Speyerer Ehepaar Heinz und Renate Persch im Rotkehlchenweg in Speyer-Nord in der Nacht zum Donnerstag. Zwischen 1.15 und 2.20 Uhr flogen rohe Eier zunächst an die Hauswand, dann durch das offene Dachflächenfenster an den Kopf der Frau, an die Wand und aufs Bett. Die Sauerei war entsprechend, wie man sich leicht vorstellen kann. Die Bewohner mussten reinigen, neu beziehen, dazu die verklebten Fahrräder draußen putzen und die Fassade abstrahlen. „Es ist für uns nicht nachvollziehbar, was jemanden bewegt, in eine fremde Wohnung rohe Eier zu werfen. Wir fragen uns auch, ob die Verursacher wissen, was sie dadurch für einen materiellen Schaden anrichten“, sagen die Betroffenen. Sie gehen davon aus, dass „Scherzbolde“ nachts Zielwerfen üben. Zumal es unweit im Starenweg auch schon solche Vorfälle gegeben hat. Das Ehepaar hat bei der Polizei Anzeige erstattet. „Für uns ist das kein Jugendstreich mehr“, ärgert sich Persch.

SKG: Geballte Autorität und eine Prise Persönliches

Einmal SKG-Präsident, immer SKG-Präsident. Das ist Daoud Hattab. Die aktuelle Finanzmisere „seines“ Vereins – es fehlt Geld für das Unterstellen des Umzugswagens – ließ den Ehrenpräsidenten und Vorsitzenden des SKG-Ehrenrats nicht kalt. Mit der ganzen Autorität seiner Ämter hat er in einem Brief an die Mitglieder um Unterstützung des Spendenaufrufs geworben. Für den Fall, dass das allein noch nicht reichen sollte, gibt er zu allem noch eine ganz persönliche Note. Er schließt mit dem Verweis auf seinen 81. Geburtstag am 5. August und seine Hochzeit am 31. Juli/1. August 1970. Es müsste jetzt schon mit dem Teufel zugehen, kämen die 2500 Euro nicht ganz schnell zusammen.