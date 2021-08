Man kann sich auch in Corona-Zeiten legal treffen. Die Weinrunde Speyer hat das besonders professionell bewiesen. Und dann ist da noch ein amerikanischer Gast in der Stadt anzutreffen.

Bernie Sanders: Auch in Speyer gesichtet

War doch klar, dass dieser Trend nicht an Speyer vorbeigeht: Die Bilder von US-Senator und Um-ein-Haar-Präsidentschaftskandidat Bernie Sanders bei der Amtseinführung von Joe Biden sind vielfach geteilt worden. Der 79-Jährige wohnte der Zeremonie in Washington in eher rustikalem Chic bei, mit warmem Anorak und grob gemusterten Handschuhen. Dazu noch Maske, verschränkte Arme und Beine – und schon waren Scherzkekse bei der Sache: Der Sitzende ist in ganz viele Kulissen weltweit hineinmontiert worden. „Speyer und der Hasenpfuhl gefällt auch den Amerikanern“, wurde in Facebook unter eines dieser Speyer-Motive geschrieben. „Ominöser, älterer Herr in der Parkstadt gefunden“, steht unter ein anderem aus dem Industriegebiet. Auch auf dem Domplatz, im Industriehof und in der Altstadt wurde Sanders demnach gesichtet, stets unverändert harrend.

„Es ist schon komisch, was so alles vor einem Geschäft abgestellt wird“, hat Andreas Wittmer kommentiert, der den US-Demokraten vor das Antiquitätengeschäft seiner Gattin Marion im Industriehof montierte. „Einfach aus Jux und Dollerei“, erklärt er auf Anfrage. Er verbinde damit auch gar keine Botschaft in Lockdown-Zeiten, in der das Unternehmen dank seiner Werkstatt über die Runden komme. „Das Herunterfahren tut mir persönlich ganz gut“, sagt Wittmer. Es könnte auch von Sanders stammen.

Ein bisschen anders hört sich das bei Christian Lied vom Irish Pub Inside am Fischmarkt an: „Als die ersten Memes auftauchten, war für uns klar, dass Bernie auch nach Speyer kommen sollte. Wenn schon nicht real, dann wenigstens als Collage“, berichtet er. Er wolle damit bewusst auf seine aktuelle Situation als Gastronom im zweiten Lockdown aufmerksam machen. Die Schließung schmerze, zumal die Kosten weiterliefen, berichtet Lied. Er ist dankbar für eine Crowdfunding-Aktion von Stammkunden, um ihn zu unterstützen. Gespendet werden kann auf www.startnext.com/save-irish-pub-inside-2. Es gehe darum, den Bestand des Lokals zu sichern – damit vielleicht auch Sanders dort mal einkehren kann. Aktuell gilt aber laut Lied: „Leider konnten wir auch für ihn keine Ausnahme machen, er musste situationsbedingt draußen im Kalten sitzen.“

Speyerer Weinrunde: Prost aus dem Computer

Weinprobe daheim fast allein oder: Einmal ist immer das erste Mal. Für die Speyerer Weinrunde in der Weinbruderschaft der Pfalz gilt vor wenigen Tagen beides. Der traditionelle Neujahrsempfang (NJE) steht an. Mit Damen. Mit Neujahrsrede. Mit Weinprobe. Im Januar vorigen Jahres ging das Ereignis – laut Sprecher Markus Münch traditionell die Hauptveranstaltung eines Bruderschaftsjahrs – im Priesterseminar über die Bühne – großes Menü, Reden, Präsente und Talk am Tisch. Für 2021 ist der große Raum im neuen Anbau der Jugendherberge reserviert – schon seit Januar 2020. Einen Monat später kommt Covid-19 nach Deutschland und Speyer. Zwölf Monate danach muss sich die Runde virtuell treffen. Verbindung via Internet. Ein Experiment.

Doch die Weinbrüder und -schwestern lassen sich vom Virus nicht abhalten. Sie sind online auf Zack. Zoom macht es möglich. 37 Monitor-Anmeldungen liegen zu dem Abend vor. 124 Weinbrüder und Aspiranten gehören aktuell zur Weinrunde. Ein Aspirant hat den „Stoff“ besorgt und an die Teilnehmer verteilt: Björn Christiani, Betreiber der Maikammerer Ortsvinothek „Weinkammer“. Der Wein-Experte und Münch haben ausgewählt: den 2018er Maikammer Mandelhöhe Riesling Sekt (Weingut Volker und Bernhard Schreieck), den 2019er Maikammer Mandelhöhe Chardonnay von Weingut Alfons Ziegler sowie den 2017er Maikammer Spätburgunder vom Weingut Gerd Faubel. Fazit: Die Zusammenstellung ist gelungen und gibt einen Eindruck vom Weinstandort. 21 Winzer präsentieren sich gegenwärtig in der „Weinkammer“… Verkauf trotz Lockdowns erlaubt. Die Weinbrüder und -schwestern sind angetan.

Die NJE-Premiere hat gezeigt: Das Netz bietet auch Vorteile: Krawatte muss an dem Abend nicht sein. Nur der Chef der Runde hat sie umgebunden. Formalitäten können kurz gehalten werden. Die Bilanz auch, weil Corona nur acht Veranstaltungen 2020 zugelassen hat. Keiner muss fahren. Gespräche sind auch über Bildschirm möglich. Und ganz wichtig: Wein und Verkostung bleiben analog. Das Geschmackserlebnis individuell. Experiment gelungen. Aber: Eine Wiederholung muss nicht unbedingt sein.