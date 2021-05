Wie die Corona-Pandemie die Kreativität der Speyerer beflügelt

Corona: Protest an Gartenmauer

„Anbei ein Beitrag zur Motivation und Durchhalten in dieser verrückten Zeit.“ So lautet der Text einer E-Mail von Axel Elfert an die Lokalredaktion der RHEINPFALZ. Darin hängt das nebenstehende Foto. „Speyer ist stärker als Corona“ steht auf einem Schild an einer Wand. Elfert, Schild, Widerstand – da ist doch was: Elfert ist Speyerer mit Leib und Seele und er ist überzeugter Gewerkschafter mit jeder Faser. Nicht umsonst seit Jahren DGB-Chef in Speyer. Mit guten Argumenten für ein besseres Leben zu kämpfen ist ihm Lebenselixier. Mit Speyerer Selbstbewusstsein und einer klaren Position. Die kann auch mal an Elferts „Gaademaiersche“ zur Nonnenbachstraße zu hängen. „Die derzeitige Stille macht manchmal auch kreativ, und beim Blumengießen hat man mit Fußgängern und Radlern, die vorbeikommen, interessante Gespräche“, sagt Elfert. Nicht nur über Corona.

Corona: Digitale Ostergrüße

Kurz vor Ostern fanden die Schüler des Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasiums (FMSG) liebevolle „Ostergrüße aus dem Homeoffice“ in ihrem digitalen Postfach. Ein knapp elfminütiger Film, mit dem Schulleitung und Lehrer schöne Ferien wünschen und sich auf das Wiedersehen freuen.

Zunächst: „Ding-dong-ding-dong“, der Gong, der besondere Nachrichten über die Lautsprecheranlage ankündigt. „Das Gewusel fehlt“, sagt Schulleiter Erich Clemens in die Kamera, bevor er die Bühne frei macht für sein Kollegium. Das hat Bilder und Filme zusammengestellt, aus dem Wohnzimmer, vom Dachbalkon oder aus dem Garten. Mal im Sonnenstuhl, auf dem Sportgerät oder vor dem Klavier.

Plakate mit „Vermisse euch“ oder „Haltet die Ohren steif“ werden hoch gehalten und so manches Haustier kommt zum Einsatz. Der Kunstlehrer zaubert mit ein paar Pinselstrichen ein Gemälde vom Speyerer Dom, Musiklehrer schicken Flötentöne und Gitarrenmusik. Eine Nawi-Lehrerin verwandelt vor der Kamera klares Wasser in farbige Flüssigkeit. „Das ist schön bunt. Aber ohne euch macht Experimentieren nur halb so viel Spaß“, sagt sie. Ihr Kollege merkt an: „Mir wird bewusst, wie sehr ich es vermisse, in die Schule zu gehen.“

Ein Religionslehrer weist dezent darauf hin, dass er seinen runden Geburtstag nicht gebührend feiern durfte. Und ein junger Lehrer spricht vor der heimischen Regalwand wohl vielen Schülern und Lehrern aus dem Herzen, als er seufzt: „Das ist eine superätzende Zeit. Man muss jeden Tag die gleichen Gesichter sehen. Mir geht es genauso.“

Schon ohne Corona: unterirdisch

Es gibt zwar keinen Live-Fußball in dieser Zeit, auch keine Stadionbesuche. Aber die Parolen „besonderer“ Fans sind nicht zu übersehen. Der unsägliche und an Volksverhetzung grenzende Spruch über ein Team aus der Quadratestadt klebt an einer Kneipe mitten in Speyer. Angepappt vermutlich von sogenannten Fans des 1. FCK. „Love Beer – hate Fascism“ wurde immerhin von Gegnern darangeklebt. Nur: So viel Bier kann kein Mensch trinken, dass er solch blöden Support gutheißen kann.