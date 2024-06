Es war eine große Feier für Speyer am Collège de Nkanka in Ruanda: An der Partnerschule des Gymnasiums am Kaiserdom (GaK) ist mit viel Zuspruch ein neuer Sportplatz eingeweiht worden, der mit Geld aus Rheinland-Pfalz finanziert wurde.

Peter Sauter, früherer Lehrer am GaK, der die Partnerschaft 2002 begründet hat, war in Ruanda bei der Feier dabei. Er hat viel Erfahrung mit Projekten in dem kleinen ostafrikanischen Land und ist stolz auf den Sportplatz-Bau. „Alle zeigten sich hocherfreut über die neue Möglichkeit des Ballspiels auf einer guten Anlage“, berichtet er. Es sei mit Basketball- und Volleyballspielen Schüler gegen Lehrer eingeweiht worden. Er selbst und der ruandische Schulleiter hätten Worte an die Öffentlichkeit gerichtet, bevor getrommelt und getanzt worden sei.

Der Bau des Sportfelds hat laut Sauter rund 20.000 Euro gekostet. 80 Prozent davon habe das Land Rheinland-Pfalz beigesteuert, 4000 Euro seien als Spendengelder über die Fairplay-Radtour der Europäischen Akademie des rheinland-pfälzischen Sports zusammengekommen. Das Gymnasium am Kaiserdom habe Bälle und Sporttrikots übergeben. „Das Geld wird über Mainz an das Koordinationsbüro in der ruandischen Hauptstadt Kigali überwiesen. Die Fachleute des Büros begleiten die Realisierung“, erklärt Sauter den Ablauf. Lokale Firmen hätten die Ausführung übernommen.

Bibliothek ist räumlich beengt

Sauter will sich weiter für Speyerer Hilfe in Ruanda einsetzen, kündigt er an. Er sei „immer wieder neu beeindruckt von der großen Freude, die in den strahlenden Gesichtern der jungen Menschen aufscheint und ansteckend wirkt“. Die Hoffnung auf weitere Begegnungen sei auch bei den Treffen vor Ort zur Sprache gekommen. Als konkreten Unterstützungsbedarf benennt der Pensionär den dringend benötigten Bau eines Raums für die Bibliothek der Schule in Nkanka.