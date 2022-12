Im Oktober berichtete die Speyererin Pia Ludt-Yeboah von ihrer Schulgründung in Ghana. Seit dem letzten Gespräch mit der RHEINPFALZ sind einige Spenden für den „Bezaleel Educational Complex“ zusammengekommen. Die Inflation macht derweil auch vor Ghana nicht halt.

„Wir sind sehr glücklich über die Spenden, die uns in der letzten Zeit erreicht haben“, meint Pia Ludt-Yeboah. Die Speyererin gründete im Jahr 2019 gemeinsam mit ihrem Ehemann das „Bezaleel Educational Complex“ in Ghana. Die Schule sei im Moment Bildungschance für rund hundert Kinder, die neben Unterrichtsinhalten täglich mit ein bis zwei warmen Mahlzeiten versorgt würden, so Ludt-Yeboah.

„Aber auch uns trifft die Inflation hart“, sagt Ludt-Yeboah und erklärt: „Der Reis, den wir etwa für die Schule kaufen, kostet nun statt 100 Ghana Cedi rund 350 bis 400 Ghana Cedi, und diese Relationen ziehen sich durch alle Lebensmittel und Güter.“ Die Anhebung der Schulgebühren haben sich deshalb nicht verhindern lassen. Statt 150 Euro fallen demnach nun 210 Euro pro Trimester an.

Speyerer finanzieren Schulgebühren für Kinder

Finanzielle Unterstützung hätten sie von vier Privatpersonen aus Speyer sowie von der Salierschule und dem Hans-Purrmann-Gymnasium erhalten. „Die Schulen haben einmal einen Plätzchen- und Weihnachstverkauf und einmal einen Kuchenverkauf organisiert, und uns den Erlös gespendet“, sagt Ludt-Yeboah. Eine Dame aus Speyer habe zudem auf Geburtstagsgeschenke verzichtet und stattdessen um Spenden gebeten und diese nach Ghana geschickt. Damit habe man die Schulgebühren für drei Kinder komplett, und für weitere drei Kinder anteilig für ein ganzes Trimester bezahlen können.

„Zusätzlich war es uns möglich, Decken in vier der Klassenzimmer in unserem neuen Gebäude zu ziehen“, informiert Ludt-Yeboah über die Verwendung der Spenden. Das sei wichtig, weil neue, abgetrennte Räume essenziell für die immer größer werdende Schulgemeinschaft seien. Als nächstes Projekt sei die weitere Unterteilung in Räume geplant, sodass mehr Unterricht parallel stattfinden könne. „Vielen Dank an alle Unterstützer,“ bedankt sich Ludt-Yeboah. „Wir sind sehr froh über die Hilfe, die wir erfahren, denn nur so können wir weitermachen.“

Kontakt

Pia Ludt-Yeboah ist unter der Emailadresse pialudtyeboah@gmail.com für weitere Infos und Spendenmöglichkeiten erreichbar.