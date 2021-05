Unter dem Motto „Rundum bunt“ rufen die Jugendförderung und Familienbildung der Stadt Speyer in Kooperation mit dem Quartiersmanagement Speyer-West dazu auf, mit Bildern und Glücksbotschaften aus Straßenkreide anderen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. „Die Corona-Pandemie beeinträchtigt unser aller Leben noch immer sehr stark und viele Menschen leiden unter der Einsamkeit und psychischen Belastung oder sind finanziellen Nöten ausgesetzt. Umso wichtiger ist es daher, kleine Lichtblicke zu schaffen. Das kann ein freundliches Lächeln, eine kleine Aufmerksamkeit oder eben eine Botschaft mitten auf der Straße sein, so wie es die Jugendförderung möglich gemacht hat“, wird Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Monika Kabs (CDU) in einer Pressemitteilung zitiert.

Zwar sind die Kunstwerke aus Straßenkreide vergänglich, jedoch ist nach jedem kräftigen Regenschauer wieder Platz für neue Ideen, heißt es in der Mitteilung der Stadt. „In den vergangenen Wochen ist uns aufgefallen, dass viele Menschen in ein mentales Loch gefallen sind und viel stärker belastet sind, als das im Lockdown vor einem Jahr der Fall war“, stellt Quartiersmanagerin Christa Berlinghoff fest. Die Aktion „Rundum bunt“ solle nun dabei helfen, dass das Grau wieder durch mehr Farbe ersetzt wird. Mitmachen können laut Stadtverwaltung alle Speyerer Kinder, Jugendliche und Erwachsenen. Benötigt werde dazu lediglich handelsübliche Straßenkreide sowie eine Portion Fantasie. „Beim Warten an der Bushaltestelle, auf Fußwegen und öffentlichen Plätzen sollen durch die Beteiligung möglichst vieler kreativer Künstlerinnen und Künstler zahlreiche bunte Bilder und Botschaften entstehen“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Wer möchte, kann seine gemalten Bilder fotografieren und per Mail an info@jugendfoerderung-speyer.de senden. So könne über die Zeit eine bunte „Collage der Glücksbotschaften“ entstehen. „Gerne dürfen aber auch Kindergärten, Schulen oder Vereine die Idee aufgreifen und Kunstwerke aus Straßenkreide schaffen“, betont Inga Zimmermann von der Familienbildung der Stadtverwaltung. Ferner weist die Verwaltung darauf hin, nur Straßenkreide zu verwenden und nur auf öffentlichen Flächen und Böden ohne Überdachung zu malen.