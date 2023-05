Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Schülerin kommt mit dem eigenen Tablet in die Schule, wählt sich in das Schul-WLAN ein, arbeitet in einer Kleingruppe im Pausenraum mit einer Mathe-App, legt die Daten auf dem Schulserver ab, chattet bei Technikproblemen mit ihrem Lehrer im Klassensaal, der wiederum beim IT-Support der Stadt nachfragen kann. Dieses Szenario sollte laut Medienentwicklungsplan (MEP) in Speyerer Schulen bald möglich werden. Der Plan empfiehlt, wie Gelder des Digitalpaktes den 14 von der Stadt betreuten Schulen zukommen. Der MEP ist am Dienstag, 17 Uhr, Schwerpunkt der gemeinsamen Sitzung von Schulträger- und Digitalisierungsausschuss in der Stadthalle.

Für die Vorsitzende des Ausschusses für Digitalisierung, Sandra Selg (SWG), ist der digitale Fortschritt an den Schulen essenziell. „Im europaweiten Vergleich liegt Deutschland bei