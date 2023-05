Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Unter großem Medieninteresse und mit tausenden Schaulustigen an der Strecke ist das frühere Speyerer Ausflugsschiff „MS Sealife“ seit Dienstag per Schwertransport in Österreich unterwegs. Am Donnerstag soll es am tschechischen Moldau-Stausee (Lipno) ankommen. In Speyer wird sein Steg abgebaut.

Es ist eine Fahrt von Linz quer durch das oberösterreichische Mühlviertel: Das Schiff, das seit 2003 vom Speyerer Yachthafen aus zu Fahrten in den Altrhein aufbrach, schleicht im Nachbarland