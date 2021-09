Anfang des Jahres ist Stefan Keller in die passive Phase seiner Altersteilzeit gegangen. Seit 2011 hat er die Redaktion unserer „Speyerer Rundschau“ mit Leidenschaft und Umsicht geführt. Sein Kollege Patrick Seiler hat zwischenzeitlich das Zepter von Stefan Keller übernommen.

Fast zehn Jahre lang war er schon stellvertretender Leiter der Redaktion. Er hat sich die Stadt am Rhein „erarbeitet“, hat Selbstbewusstsein und Heimatstolz ihrer Bürgerinnen und Bürger kennengelernt.

Patrick Seiler ist ein politischer Mensch, hat Politikwissenschaft in Mannheim studiert. Kommunalpolitik ist für ihn eine Säule der Demokratie. Über sie zu berichten, sie zu erklären, sie einzuordnen und Meinungsangebote zu machen, ist sein Faible. Das journalistische Rüstzeug dazu hat er sich in seinem zweiten Studienfach, der Medienwissenschaft, und im Volontariat bei der RHEINPFALZ erworben. Und was wäre ein Mittelzentrum wie Speyer ohne seine Wirtschaftsunternehmen, seinen Handel, seine Dienstleister? Auch für diese Themen ist Patrick Seiler bestens präpariert, denn in seinem dritten Fach studierte er Betriebswirtschaftslehre. Seit Jahren betreut er unsere regionale Wirtschaftsseite. Fehlen unter den vielen Themen, die ein Stadtleben prägen, vor allem noch Verkehrsinfrastruktur und der Bildungsstandort Speyer. Auch darin ist Patrick Seiler längst ein Kenner und vertraut mit den Verantwortlichen.

Klose übernimmt Stellvertretung

Patrick Seiler ist 1977 in Neustadt geboren. Seit 1997 schreibt er für die RHEINPFALZ, zunächst als freier Mitarbeiter, dann als Volontär. Als „Jungredakteur“ lernte er unter anderem den Rhein-Pfalz-Kreis kennen, über den er für unsere Ausgaben Frankenthal, Ludwigshafen und Speyer berichtete. Seit 2008 war er Stadtredakteur unserer „Mittelhaardter Rundschau“ in Neustadt. Im November 2011 beriefen wir ihn auf die Position des stellvertretenden Leiters der Lokalredaktion in Speyer. Er lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Neustadt.

Mit seiner Beförderung zum „Chef“ der „Speyerer Rundschau“ ergab sich die Möglichkeit, die stellvertretende Leitung der Redaktion neu zu besetzen. Die interne Ausschreibung hat Nadine Klose für sich entschieden. Auch sie ist schon „Speyererin“. Denn die 1991 in Ludwigshafen geborene Nadine Klose ist seit 2016 Redakteurin in der Landredaktion der „Speyerer Rundschau“. Sie hat Germanistik und Politikwissenschaft studiert und vor ihrem Volontariat bei uns vielerlei journalistische Erfahrung gemacht: bei RPR, beim ZDF, als Jugend-Reporterin von den Olympischen Spielen in London, als Mitarbeiterin der Sportredaktion der RHEINPFALZ.

Nadine Klose ist gerne bei den Menschen rund um Speyer unterwegs. „Journalisten müssen draußen sein, nah bei denen, für die und über die sie berichten“, betont sie. Sie wird auch als stellvertretende Leiterin die Fahne der Umlandgemeinden in der gedruckten Ausgabe und den digitalen Angeboten hochhalten. Nadine Klose ist verheiratet und wohnt in Frankenthal.