SPD vorn und wie die Grünen auffällig über dem Landesergebnis, CDU leicht darunter – das ergab die Landtagswahl am Sonntag in der Stadt Speyer. Wie bewerten das die Parteien?

„Ein desaströses Wahlergebnis“, sagte am Sonntagabend der Speyerer SPD-Vorsitzende Walter Feiniler aus Sicht seiner Partei. Zusammen mit rund 30 Parteifreunden traf er sich im Industriehof und wollte am Landesergebnis „nichts schönreden“. Seine schnelle Analyse: „Wir machen keine Politik mehr für die arbeitenden Menschen. Dahin muss die SPD wieder zurück.“ Das zeige sich gerade in der Sozialpolitik. Ein bisschen freuen konnte er sich aber über das städtische Ergebnis. Da liegen die Sozialdemokraten vorn – zwar bei den Zweitstimmen nicht mehr mit fast 15 Prozentpunkten Vorsprung wie 2021, aber immerhin noch mit 27,8 Prozent knapp vor der CDU (26,4 Prozent) und vor der AfD (20,1 Prozent). „Ein gutes Ergebnis gegen den Trend“, so Feiniler.

Von den zwölf Stadtbezirken, die das Statistische Landesamt ausweist, sind fünf schwarz eingefärbt mit der CDU als vorne liegender Partei, vier rot für die SPD und drei blau für die AfD – in Speyer-Nord und Speyer-West. Die Grüne und die Linke schneiden in Speyer leicht stärker ab als auf Landesebene, die Freien Wähler liegen in der Domstadt unter ihrem rheinland-pfälzischen Ergebnis.

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CDU erleichtert

Sie sei „furchtbar erleichtert“, sagte die Speyerer CDU-Kreisvorsitzende Sylvia Holzhäuser mit Blick auf das Landesergebnis. „Wir haben einen guten Wahlkampf gemacht und hatten mit Gordon Schnieder den richtigen Spitzenkandidaten.“ Gerade das Thema Bildung habe eine wichtige Rolle gespielt. Besonders gefreut habe sie die Unterstützung aus der Bundespolitik im Wahlkampf, etwa mit einem Besuch von Kanzleramtsminister Thorsten Frei am Samstag in Speyer. Das Ergebnis sei nun aber auch eine Verpflichtung: Eine CDU-Regierung in Rheinland-Pfalz „muss liefern“. In der Domstadt erkannte sie Rückenwind für die Oberbürgermeisterwahl im September, bei der ihre Partei in den nächsten Wochen einen Kandidaten vorstellen wolle.

Die AfD-Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst, Stadträtin in Speyer und Landesvorstandsmitglied ihrer Partei, bescheinigte dieser ein „ganz großartiges Ergebnis“. Die SPD habe auf Landes- wie Bundesebene eine schlechte Figur gemacht und sei „für ihre Bildungspolitik abgewählt worden“. Das Ergebnis für den Wahlkreiskandidaten Benjamin Haupt auf Landesniveau oder leicht darüber sei „ein großer Erfolg“.

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„Wir sind relativ stabil geblieben“, sagt Ingrid Elgert, Vorsitzende des Kreisverbands der Speyerer Grünen, mit Blick auf das Ergebnis von etwa 7,9 Prozent ihrer Partei auf Landesebene. Das stimme zufrieden, „mehr gewünscht hätten wir uns aber auf jeden Fall“. Nun werde es eine starke Oppositionsarbeit in Mainz brauchen. Es gelte das zu verhindern, dass der Klimaschutz reduziert wird. Auch in Bezug auf den „Backofen“ Speyer, wo es im Sommer sehr heiß werde, sei das wichtig. Und: „Wir müssen schauen, wie die Wirtschaft zukunftsfähig werden kann.“

Die Linke überflügelt zwar FDP und Freie Wähler, ist aber trotzdem enttäuscht: „Es hätten mehr Stimmen sein können“, vergleicht der Speyerer Vorsitzende Floris Wittner die 4,9 Prozent vom Sonntag mit den 7,2 Prozent von der Bundestagswahl. Auf der Habenseite sieht er aber die deutlich gestiegene Anzahl von Aktiven auch im guten Wahlkampf und die Verdopplung des Ergebnisses gegenüber der Landtagswahl 2021.

FDP: „Nicht entmutigt“

„Sehr enttäuschend für uns“ – so ordnete die Speyerer FDP-Vorsitzende Bianca Hofmann die landesweit wie lokal im Zwei-Prozent-Bereich verharrenden Ergebnisse ihrer Partei ein. Sie seien aber nach den Umfragen „nicht ganz unerwartet“ gekommen. Die Speyerer Parteibasis lasse sich davon „nicht entmutigen“, zumal mit dem OB-Wahlkampf für ihren Kandidaten Mike Oehlmann schon die nächste Herausforderung anstehe. „Ich sehe das Landtagswahlergebnis dafür nicht als Belastung“, so Hofmann. Oehlmann spreche Wähler über das FDP-Klientel hinaus an.

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„Ich habe es befürchtet“, kommentierte der Speyerer Freie-Wähler-Vorsitzende Claus Ableiter das Ausscheiden seiner Gruppe aus dem Landtag. Der Streit in der Fraktion habe einige Wähler enttäuscht und die gute Arbeit davor und danach überdeckt, kommentierte er.

Die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, Mitglied des SPD-Landesvorstands, musste tief durchatmen, als sie die ersten Prognosen sah: Ihre Partei wird die Staatskanzlei in Mainz verlassen müssen. Sie lobte den „sehr engagierten Wahlkampf“ sowohl von Spitzenkandidat Alexander Schweitzer als auch von Marlene Gottwald als Speyerer Kandidatin der SPD. Mit dem Gesamtergebnis müsse sich ihre Partei jedoch „auf allen Ebenen“ auseinandersetzen. „Keine Genossin und kein Genosse kann damit zufrieden sein.“ Es müsse um das Programm, aber auch ums Personal gehen. Seiler: „Es kann kein Weiter so geben.“ Diese Überzeugung habe sie schon nach dem für sie „schwer erträglichen“ Ergebnis der SPD vor 14 Tagen in Baden-Württemberg mit 5,5 Prozent gewonnen.