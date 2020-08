Einstimmig hat die SPD-Parteispitze Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten nominiert. Speyerer Sozialdemokraten begrüßen die Entscheidung.

Mit Scholz ziehe ein „erfahrener, entschlossener und mutiger Sozialdemokrat in den Kampf ums Kanzleramt“, teilen Stadtverband, Stadtratsfraktion, Ortsvereine der SPD sowie die Nachwuchsorganisation Jusos in einer gemeinsamen Erklärung mit. Die SPD in Speyer unterstütze „Olaf Scholz mit aller Kraft“.

Walter Feiniler, SPD-Fraktionschef im Stadtrat, betont, er habe sich von Anfang an für Scholz ausgesprochen. „Olaf Scholz liegen insbesondere die kommunalen Finanzen am Herzen, das hat er mit dem Vorschlag des Schuldenschnitts für verschuldete Kommunen vehement vertreten.“

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler ist „überzeugt davon, dass Olaf Scholz das Zeug zum Kanzler hat“, teilt sie mit. Es sei ihr wichtig, dass er mit Blick auf die Bundestagswahl 2021 ein Programm entwickelt, „hinter dem die ganze SPD – vom Bund bis zur Kommune – stehen kann.“ Dafür erwarte Seiler eine „klare Abkehr vom Neoliberalismus, wie ihn die SPD unter Schröder verfolgt hat“.