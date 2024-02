Mit einer kleinen Kundgebung haben Speyerer Postzusteller am Donnerstagmorgen „ein Zeichen für Vielfalt, Demokratie und gegen Ausländerfeindlichkeit“ gesetzt. Nach Firmenmitteilung sind sie auf eigenen Anstoß hin mit entsprechenden Schildern am Zustellstützpunkt in der Burgstraße zusammengekommen.

In der DHL Group seien Menschen aus allen Kontinenten tätig. „Nur eine gute Zusammenarbeit verspricht den Erfolg und nicht die Herkunft. Deshalb setzen wir hier dieses Zeichen gegen Diskriminierung aufgrund der Herkunft, Alters, Aussehen, Gewicht, Geschlecht, mit oder ohne Handicap, Bildung, Haarfarbe, Hautfarbe und vieles mehr“, wird Vanessa Menges, Leiterin des Standorts, zitiert.