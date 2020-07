„Ich bin für eine Ausweitung der Corona-Tests, um einen besseren Überblick über das Infektionsgeschehen zu erhalten und schnell reagieren zu können.“ Das sagte am Montag die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) im RHEINPFALZ-Gespräch. Sie kündigte deshalb Briefe an Gesundheitsämter und an die Kassenärztliche Vereinigung an, um die Bedingungen dafür zu hinterfragen. Hintergrund: Die Anzahl der Haus- und Kinderarzt-Praxen, die Corona-Sprechstunden und -Abstriche anbieten, ist begrenzt.

Seiler hält es für denkbar, das vor einigen Wochen geschlossene und in den vergangenen beiden Wochen nach Infektions- und Verdachtsfällen an Kitas und Schulen kurzzeitig erneut betriebene Abstrichzentrum in der Halle 101 bei Bedarf wiederzueröffnen. Darüber werde in den derzeit alle 14 Tage stattfindenden Treffen der Stadt- und Verwaltungsspitze mit Speyerer Medizinern entschieden – stets auch mit Blick auf die aktuelle Infektionslage. Problematisch wäre aus Seilers Sicht, wenn es Bürger in Speyer schwer hätten, getestet zu werden.

Geht die Ambulanz wieder in Betrieb?

In Wartebereitschaft ist wie das Abstrichzentrum derzeit auch die Corona-Ambulanz im ehemaligen Stiftungskrankenhaus. In dieser hatten sich im Frühjahr Infizierte behandeln lassen können, um die Arztpraxen zu entlasten, bevor aufgrund der sich entspannenden Infektionslage kaum noch Bedarf bestand. OB Seiler erwartet, dass diese Einrichtung im Herbst wieder hochgefahren werden könnte. Allgemeinmedizinerin Maria Montero-Muth übernehme dafür weiterhin die Koordination.