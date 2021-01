Vanessa Kotter strahlt. In der Neujahrsnacht um 5.46 Uhr hat die 19-Jährige im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus ihr erstes Kind geboren. Benjamin heißt das erste Baby im Krankenhaus im neuen Jahr, 52 Zentimeter lang und 3280 Gramm schwer. Dass es ein Junge geworden ist, ist Kotter nur bedingt wichtig. „Ich habe mir nur ein gesundes Kind gewünscht“, sagt sie.

Mit der Geburt habe sie zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gerechnet, erzählt die junge Mutter. „Benjamins unmittelbar bevorstehende Ankunft hat mich im Schlaf überrascht.“ Um Mitternacht habe sie mit ihrer Familie auf das neue Jahr angestoßen. „Natürlich mit Kindersekt.“ Danach sei sie schlafen gegangen, bis sie um 3.30 Uhr „untrügliche Anzeichen“ verspürt habe. Mit ihrer Mutter ist die Speyererin in die Klinik gefahren, zwei Stunden später war Benjamin da. Kotter ist froh, dass ihre Mutter bei der Geburt dabei sein konnte. Dennoch hat sie die Schmerzen wenige Stunden danach noch nicht vergessen. „Bis er da war, hat es ganz schön weh getan“, sagt sie.

Im Kreißsaal habe sie ihren Mund-Nasenschutz ablegen können. „Die Hebamme hat die Pandemie vor der Tür gelassen“, sagt die Mutter und umschreibt ihren aktuellen Zustand so: „Müde, aber glücklich.“ Auch Benjamins Vater sei stolz und glücklich. Dass Pandemie-bedingt kein Besuch zugelassen ist, bedauert Kotter. Am zweiten Tag des Jahres will sie ihren Sohn nach Hause bringen, ihn seinem Vater, Familie und Freunden vorstellen. Auf kommende Geburtstagsfeiern mit Feuerwerk freut sie sich.

3305 Kinder sind im abgelaufenen Jahr im „Diak“ zur Welt gekommen. Am Nachmittag des 1. Januar 2021 waren es sechs.