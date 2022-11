Fast schon traditionell trat der 1. SKV Speyer mit 15 jungen Athleten zum Jahresabschluss beim Odenwald-Cup in Mörlenbach an. Insgesamt waren 515 Teilnehmer aus 83 nationalen und internationalen Vereinen angereist, um sich in den Disziplinen Kata (Kampf gegen imaginäre Gegner) und Kumite (Freikampf) zu vergleichen.

Gut vorbereitet konnten sich die Kinder und Jugendlichen des 1. SKV Speyer in den verschiedenen Disziplinen gute Platzierungen sowie insgesamt sechs Gold-, fünf Silber- und sechs Bronzemedaillen freuen.

In der Disziplin Kata konnten in ihren jeweiligen Starterklassen Mica Eksilmez, Thore Holzmayr, John Völker, Lilli Faller und Jonas-Pascal Liedy einen ersten Platz erringen. Auch das Kata-Team der Mädchen mit Sonja Truc Xuan Nethe, Carolina Griessel und Nele Winstel erkämpfte sich eine Goldmedaille.

Auch im Kumite erfolgreich

Zweite Plätze in Kata gingen an Elias Zwick, Maya Zechinato, Felix Glas Sonja Truc Xuan Nethe sowie an die Kampfgemeinschaft mit Jonas-Pascal Liedy, der gemeinsam mit Rayan Ziza und Victor Gschwind beide von der SKA Rülzheim angetreten war.

Felix Kuhle, Carolina Griessel und das Kata-Team der Jungs (John Völker, Felix Glas und Elias Zwick) erkämpften sich die Bronzemedaille. Auf Platz fünf kamen Luca Göddelmann und das Kata-Team der Mädchen mit Sarah Horch, Lara Kirchgessner und Maya Zechinato.

Auch im Kumite konnte sich der 1. SKV Medaillen sichern. Jeweils einen dritten Platz erkämpften sich Lara Kirchgessner, Mica Eksilmez und Thore Holzmayr.

Trainerinnen zufrieden

Am Ende des erfolgreichen Tages für den 1. SKV Speyer waren auch die Trainerinnen Kim Thu Le Nethe und Louisa Winstel sehr zufrieden mit den Ergebnissen ihres Karate-Nachwuchses.