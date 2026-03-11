Schonenderer Umgang mit dem Stadtwald ist das Ziel des „Speyerer Modells“ für die Bewirtschaftung des Forsts. Im zweiten Anlauf steht nun die Mehrheit für einen neuen Entwurf.

Auf den Flop folgt der vorläufige Erfolg für das „Speyerer Modell“, die „Nachhaltigkeitsstrategie für Stadt- und Bürgerhospitalwald Speyer“. Nachdem eine Mehrheit im Ausschuss für Stadtklima, Umwelt und Nachhaltigkeit die Vorlage der Stadtverwaltung bei der Sitzung Mitte Dezember abgelehnt hatte, stimmten nun acht Mitglieder für und vier gegen eine veränderte Version des Leitbilds. Drei Mitglieder enthielten sich. Vier Änderungen an der Vorlage durch die Verwaltung sind dem vorausgegangen.

Die Ja-Stimmen für die empfehlende Beschlussfassung – die endgültige Entscheidung über das „Speyerer Modell“ trifft der Stadtrat voraussichtlich in seiner Sitzung am Donnerstag, 12. März, 17 Uhr, Stadtratssitzungssaal – kamen von den gleichen Parteien, die die Verwaltungsvorlage vor drei Monaten noch abgelehnt hatten: Grüne, SPD, Unabhängig für Speyer (UfS) und Freie Wähler ( FW). Das ist nur auf den ersten Blick verwunderlich. Denn Vertreter dieser vier Fraktionen hatten Änderungen an dem Modell beantragt, die die Verwaltung nun allesamt aufgenommen hat.

Arbeitssicherheit nicht gewährleistet?

Die Beigeordnete und Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) wiederholte bei der Sitzung am Mittwochabend allerdings ihre Bedenken bei zwei der vier Änderungen: der Begrenzung des planmäßigen Hiebsatzes (Holzeinschlags) pro Jahr und Hektar auf zwei Festmeter (Kubikmeter) und dem völligen Verzicht auf den Einsatz sogenannter Vollernte-Maschinen wie Harvester und Forwarder. Eine derart konkrete Vorgabe für Förster Mirko Müsel wie ein Hiebsatz von maximal zwei Festmetern sollte in dem Leitbild nicht stehen, meinte die Beigeordnete. Solche Angaben müssten vielmehr im Forsteinrichtungswerk (FEW) enthalten sein, das nach der Verabschiedung des „Speyerer Modells“ erst noch auszuarbeiten sei. Das FEW ist der mittelfristige Bewirtschaftungsplan für den Stadt- und den Bürgerhospitalwald. Aktuell gilt aufgrund einer Ausnahmegenehmigung das FEW 2015 bis 2025 weiterhin.

Einen Vollernter-Verzicht sieht Münch-Weinmann kritisch, weil damit die Arbeitssicherheit nicht in jedem Fall gewährleistet wäre. Die Verwaltung sei nun zu der Ansicht gelangt, dass bei Arbeiten im Wald, bei denen die Sicherheit der Arbeiter gefährdet wäre, ein Einsatz von Vollerntemaschinen auch dann in Ordnung sei, wenn das im Leitbild ausgeschlossen wird.

Mit den anderen beiden von den vier Fraktionen geforderten Änderungen habe die Umweltdezernentin hingegen keine Probleme: dem Einschlagstopp für Stiel- und Traubeneichen sowie Rotbuchen ab einem Alter von 80 Jahren und dem Verbot des Anbaus gebietsfremder Baumarten im Stadtwald.

Grenze von zwei Festmetern als „Brandmauer“

Jörg Zehfuß (CDU) sagte: „Wir stehen hinter dem Speyerer Modell der Verwaltung. Mit den beiden Zugeständnissen sind wir nicht einverstanden.“ Dementsprechend lehnten er und seine Parteifreunde die Vorlage ab, denn Arbeitssicherheit sei nicht verhandelbar und die Einschlagsbegrenzung nicht systemkonform.

Dagegen stimmte aus anderem Grund auch Cornelia Faust (Linke): Die zwei Festmeter maximaler Hiebsatz seien schon ein Entgegenkommen gegenüber der Forstverwaltung, da ursprünglich ein kompletter Einschlagstopp diskutiert worden sei. „Das ist ein unbehagliches Gefühl für mich.“

Heinz-Peter Wierig (SPD) sagte, die Grenze von zwei Festmetern solle eine „Brandmauer“ sein. Den Verzicht auf den Einsatz von Vollerntern begründete er mit dem Schutz des Waldbodens. „Der Arbeitsschutz dürfte davon nicht betroffen sein“, fügte Wierig hinzu.

Benjamin Haupt (AfD) erklärte: „Wenn Regelungen im Leitbild rechtswidrig sind, dann können wir dem nicht zustimmen.“ Daraufhin sagte Münch-Weinmann, dass eine entsprechende Rechtswidrigkeit aktuell nicht feststehe. Bei der Abstimmung enthielten sich die AfD-Mitglieder.

Münch-Weinmann hatte eingangs daran erinnert, dass drei bis vier Jahre Arbeit in die Ausarbeitung des Leitbilds gesteckt worden sei. Unter anderem wurde dazu bei der Verwaltung eine AG Wald gegründet. Diese solle weiterbestehen und mehrmals im Jahr zusammenkommen, kündigte sie an.