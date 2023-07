Zu Peter Eichhorns beeindruckender Biografie kommt das gewisse Etwas. Er wäre ein verdienter Ehrenbürger.

Die Verdienste dieses Wahl-Speyerers ermessen sich nicht nur aus all den Stationen, an denen er gelehrt und dem wissenschaftlichen Renommee, das er erlangt hat. Sie liegen vor allem in dem, was er seit Jahren in Speyer tut: als formvollendeter Repräsentant vor und als unermüdlicher Wegbereiter hinter den Kulissen. Für die Belange der Kulturstiftung ist Peter Eichhorn kein Weg auf dem – meist – Fahrrad zu weit. Das ist alles andere als selbstverständlich – und das Erreichte in einem chronisch unterfinanzierten Bereich so außergewöhnlich, dass bei ihm eine besondere Ehrung wie das Ehrenbürgerrecht angemessen ist. Jede Stadt, in der es bürgerschaftliches Engagement à la Peter Eichhorn gibt, darf sich glücklich schätzen.