Julia Gass

Im Frühjahr porträtiert die RHEINPFALZ die 27-jährige Speyererin, als sie noch Julia Gauly heißt, weil sie ihren jahrelangen Kampf gegen die Magersucht gewonnen und online davon erzählt hat. Im Sommer gerät das Instagram-Model in den Fokus des Boulevards, weil sie auf Mallorca Ex-Fußballnationalspieler Mats Hummels küsst. Später heiratet sie ihren langjährigen Freund und startet mit ihm einen Podcast über Offene Beziehungen. Die Anzahl ihrer Instagram-Fans steigt.

Björn Freitag

„Freitag for Future“ heißt es bei der Stadtverwaltung Speyer, seitdem der 43-Jährige im Oktober seinen Dienst angetreten hat. Er ist für die strategische Stadtentwicklung und Zukunftsfragen verantwortlich, eine neu geschaffene Stelle. Der zuletzt in Bayern tätige Forstwissenschaftler kehrt damit in die Region zurück, in der er aufgewachsen ist. „Bayern ist schön, aber die Pfalz ist schöner“, sagt er. Für ihn geht es in Speyer gewissermaßen also zurück in die Zukunft.

Brigitte Manges

Kaum vorstellbar, was Ukraine-Geflüchtete in den vergangenen Monaten durchgemacht haben. Kaum vorstellbar, wie viel Kraft es allen Beteiligten gekostet hat und weiterhin kostet – das gilt auch für freiwillige Helfer. Eine davon ist die 67-jährige Brigitte Manges aus Waldsee, die von März an monatelang regelmäßig als Teil eines privaten Netzwerks Haustiere in Speyer angekommener Ukrainer aufnimmt, betreut und versorgt und dafür viel Zeit und Geld investiert.

Sabrina und Martin Ahlert

Sabrina Ahlert ist zupackend und humorvoll. Als sie allzu lange auf den Heiratsantrag ihres Liebsten warten musste, äußerte sie Folgendes: „Ich habe zu meinem Mann gesagt, ich würde ihn sogar im Kartoffelsack heiraten, Hauptsache, er tut es überhaupt.“ Da gab es für ihren Martin kein Entrinnen – und die Braut machte ernst: Sie trat in einem Kartoffelsack vor den Speyerer Standesbeamten. „Unsere Gäste haben uns dafür gefeiert“, so Ahlert nach der Zeremonie im April.

Myroslava Pylypiv

Kurz nach den ersten russischen Raketen flieht Myroslava Pylypiv mit Kind und Ehemann aus der Ukraine zu ihrer Mutter, die in Schifferstadt lebt. Weil das Deutsch von Myroslava Pylypiv gut ist – als Kind habe sie zwei Jahre eine deutsche Grundschule besucht –, bekommt sie einen Job bei der Bundesagentur für Arbeit in Speyer. Dort ist man froh über ihre Sprachkompetenzen. Die Familie möchte nun dauerhaft hier leben.