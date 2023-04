Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Mutmacher: Nils Nager, der schlaue und wissbegierige Biber in der RHEINPFALZ, hat viele Freunde. Alt und Jung lieben das Tierchen. Ein ganz besonderer Nils-Fan ist Roland Gerngroß. Der Speyer, der im Juli 81 Jahre alt wird und stolzer Opa von inzwischen fünf Enkeln ist, hat sozusagen einen Narren gefressen an dem Biber. Er setzt auf ihn als Aufklärer in Corona-Zeiten.

„Nils kann eine pädagogische Funktion erfüllen“, weiß der gelernte Lithograph, der sich sein Leben lang schon mit Kinderbüchern beschäftigt. „Der RHEINPFALZ-Biber