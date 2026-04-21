Zoe Klein belegt Platz eins beim Deutschland Cup, Amelie Drum sichert sich Platz zwei. Der nächste wichtige Termin wartet schon.

Für fünf Nachwuchsathleten des AV03 Speyer ging es am vergangenen Freitagnachmittag Richtung Leipzig zum 1. Kraftzwerge Deutschland Cup, ein erstes deutschlandweites Wettkampfformat für noch jungen AV03-Nachwuchs. Nach einer mehr oder weniger erholsamen Nacht im Hostel waren alle Kinder gespannt, wie sie sich gegen, für sie vollkommen neue, unbekannte Athleten aus Leipzig, Dresden, Gräfenroda, Görlitz, Riesa, Plauen, Torgau, Ohrdruf oder Herbsleben schlagen würden.

Am Ende des Tages erreichte Zoe Klein den ersten Platz im Jahrgang 2016/2017 mit starken 90,93 Punkten und setzte sich damit souverän mit acht Punkten Vorsprung gegen die Konkurrenz durch. Amelie Drum musste sich im Jahrgang 2012/2013 dieses Mal ihrer Gegnerin vom Dresdner SC geschlagen geben und belegte mit 125,62 Punkten einen hervorragenden zweiten Platz mit nur knapp vier Punkten Rückstand. Im selben Jahrgang erreichte Helena Güntner mit 106,22 Punkten den fünften Platz und das mit nur zwei Punkten Rückstand auf Rang vier, der mit 108,47 Punkten nur knapp außer Reichweite lag und ebenfalls an den Dresdner SC ging.

Mitte Mai geht's nach Bayern

Bei den Jungs des Jahrgangs 2016/2017 sicherte sich Luis Sans mit 76,28 Punkten den fünften Platz in einem der teilnehmerstärksten Felder, während Rang vier mit 90,03 Punkten diesmal leider deutlich außer Reichweite lag.

Luca Sans erreichte im Jahrgang 2014/2015 trotz starker Leistungen sowohl im Heben als auch in der Athletik den achten Platz mit 87,34 Punkten, zwar mit zehn Punkten Vorsprung auf Platz neun, aber leider auch mit deutlichem Abstand zu Platz sieben. Der nächste wichtige Termin für die Nachwuchsheber: die kommende süddeutsche Meisterschaft in Roding Mitte Mai. |rhp