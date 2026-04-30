Das St.-Vincentius-Krankenhaus Speyer stärkt seine Klinik für Urologie weiter. Diese soll in Zukunft auch eine Versorgungslücke füllen, die sich in Mannheim ergeben habe.

Der langjährige Speyerer Chefarzt Gerald Haupt hatte schon 2024 mit Christian Stock als weiterem Chefarzt Verstärkung erhalten. Jetzt kommt nach Angaben des Klinikträgers Kai Uwe Köhrmann als dritter Chefarzt hinzu. Er wird mit dem Titel eines Senior-Chefarzts versehen, der laut Haupt keine organisatorische Verantwortung für die Klinik trägt, sondern allein in der Patientenversorgung tätig ist. Er selbst werde in den nächsten Jahren ebenfalls in eine solche Rolle wechseln, so Haupt. Die Speyerer Urologie führt in dieser Konstellation auch den Fachbereich am Vinzentius-Krankenhaus Landau.

Köhrmann trägt wie Haupt einen Professorentitel und ist mit 65 Jahren annähernd gleich alt. Der Neu-Speyerer trug zuvor 22 Jahre lang Verantwortung als Chefarzt im Theresienkrankenhaus Mannheim. Insgesamt bringt er laut „Vincenz“ mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Urologie mit und wird gemeinsam mit seinen Kollegen das gesamte urologische Spektrum anbieten. Die Neubesetzung als Senior-Chefarzt erfolgt vor dem Hintergrund der Fusion des ehemaligen Theresienkrankenhauses und des „Diako“ in Mannheim zum Brüderklinikum Julia Lanz. Als Ergebnis dieses Zusammenschlusses wurde Ende 2025 die Klinik für Urologie in der Quadratestadt geschlossen.

Schulterschluss gesucht

Köhrmanns Einheit in Mannheim habe jährlich mehr als 3000 Patienten urologisch versorgt. Sie finden nach Darstellung des „Vincenz“ nun nicht alle Alternativen in Mannheim. Zitiert wird deshalb auch Maurice Stephan Michel, Leiter der Urologie an der dortigen Uniklinik: „Um die entstandene Versorgungslücke in Mannheim zu schließen, brauchen wir den Schulterschluss mit weiteren Kliniken in der Metropolregion. Daher freuen wir uns über die enge Kooperation mit dem St.-Vincentius-Krankenhaus in Speyer.“

Die Klinik für Urologie in der Domstadt hält gut 50 Betten bereit. „Vergangenes Jahr wurden 3500 Eingriffe vorgenommen, fast 2600 Patienten stationär und rund 4000 ambulant behandelt“, teilt das Krankenhaus mit. Am Kooperationskrankenhaus in Landau seien nochmals fast 1900 stationäre Patienten hinzugekommen. Neben den drei Chefärzten gebe es zwei Sektionsleiter, eine Leitende Oberärztin sowie acht Oberärzte, fünf weitere Fachärzte und 13 Assistenzärzte. Psychologen, Psychoonkologen, Onkologische Fachpflegekräfte, Urotherapeuten, Physiotherapeuten und über 30 Pflegekräfte ergänzten das Team.

Etablierter Forscher

Köhrmann bringe langjährige Erfahrung in der Behandlung von urologischen Tumorerkrankungen, Harnsteinen, Prostata-Vergrößerung und Blasenentleerungsstörungen bei Frau und Mann mit sich. Er sei auch in der wissenschaftlichen Forschung und Lehre etabliert. Er studierte in Mainz und war zunächst als Stabsarzt sowie als Assistenzarzt in der Pathologie und Chirurgie tätig. Als Facharzt wurde er stellvertretender Klinikdirektor an der Uniklinik Mannheim, bevor er ans Theresienkrankenhaus/Brüderklinikum kam.

„Gerne bringe ich auch meine Verbindungen und guten Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der Urologischen Klinik Universitätsklinikum Mannheim ein“, so Köhrmann in der Pressemitteilung über seinen Wechsel nach Speyer. Er verweist auf die Zusammenarbeit von niedergelassenen und Klinik-Medizinern in der „Metropolurologie Mannheim“. Aufgrund der Schließung von Abteilungen müsse die Versorgung nun weiträumiger gedacht werden. „Das St.-Vincentius-Krankenhaus Speyer unter Leitung der mir seit vielen Jahren vertrauten und überaus geschätzten Kollegen Gerald Haupt und Christian Stock ist hierbei eine ideale Ergänzung.“