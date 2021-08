Anna Lutz, Schülerin auf dem Edith-Stein-Gymnasium in Speyer, 18 Jahre alt, ist seit Ostern 2019 bei der Jugendförderung Speyer als Kinderbetreuerin in den Ferien ehrenamtlich tätig.

Frau Lutz, warum engagieren Sie sich als Ferienbetreuerin bei der Jugendförderung?

Ich hoffe, dass ich nach meinem Abitur Sozialpädagogik studieren kann. Deshalb bin ich ehrenamtlich als Betreuerin tätig, um Erfahrungen mit Kindern und deren Betreuung zu sammeln. Nach der ersten Ferienaktion im vergangenen Jahr, habe ich einige Erfahrungen sammeln können und habe währenddessen meinen Spaß an diesem Ehrenamt gefunden.

Was fällt dafür an – welche Aufgaben, welcher Zeitaufwand?

Das hängt grundsätzlich von der Ferienaktion ab, aber vor jeden Ferien ist meist ein Tag Seminar eingeplant, um uns auf die jeweilige Aktion vorzubereiten. Vor dem Beginn der Ferien bereitet man sich grob auf die kommenden Wochen vor und erstellt einen ungefähren Wochenplan. In diesem fallen dann Aufgaben wie Basteln, Gruppenspiele mit den Kindern oder Ausflüge, wie auf den Waldspielplatz gehen, an. Aber natürlich auch Aufgaben wie Aufräumen, Belehren oder Tagesbesprechungen müssen gemacht werden.

Haben Sie ein besonderes Talent dafür, das gewisse Etwas?

Um mit Kindern zusammen zu arbeiten, braucht man das gewisse Etwas. Man braucht nämlich eine Balance zwischen den Kindern und Betreuern, so dass man allen schöne Ferien bereitet. Aber die Kinder wissen immer, dass sie mit den Betreuern über ihre Sorgen und Wünsche sprechen können und immer einen Ansprechpartner haben.

Wann geht Ihnen das Herz auf?

Mir geht mein Herz auf, wenn man ein ernst gemeintes und herzliches Danke hört, vor allem von den Kindern. Wenn sie sich am Ende des Tages bei mir für die schöne Zeit bedanken und man ihnen dabei ansieht, wie glücklich sie sind.

Und wann platzt Ihnen der Kragen?

Es ist immer schwierig, wenn Kinder sich nicht an die besprochenen und vereinbarten Gruppenregeln halten. Dabei ist es dann besonders wichtig, dass man so gut wie möglich die „vier B's“ (Bemerken, Belehren, Beobachtung und Bestrafen) beachtet. Die „vier B's“ beschreiben die Reaktionen der Betreuer auf Fehlverhalten der Kinder. Diese sind wichtig, damit die Kinder aus ihren Handlungen lernen und so ein besseres Miteinander entstehen kann.

Sie tun etwas für andere – wie kann man denn Ihnen helfen?

Ich bin schon damit zufrieden, wenn mich die Personen in meinem näheren Umfeld immer unterstützen.

Und bleibt neben dem Ehrenamt auch genügend Zeit für Ihr Privatleben?

Mir bleibt neben dem Ehrenamt immer genügend Zeit für mein Privatleben. Wahrscheinlich auch deshalb, da die Kinderbetreuung in der Jugendförderung eins meiner Hobbys geworden ist.