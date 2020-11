Auch am 11. November in diesem Corona-Jahr startet die Fasnachtskampagne. Das kann das Virus nicht verhindern. „Auf die Speyerer Fasnacht wollen wir auch in diesem Jahr nicht verzichten“, teilt die Speyerer Karnevalgesellschaft SKG in einer Pressemeldung mit. Die SKG werde sich die neuen Medien zunutze machen, um so das Brauchtum der Fasnacht an alle Närrinnen und zu Narren transportieren. „Wir beginnen am Mittwoch, 11.11., 19 Uhr, mit unserer Onlinekampagne. Bis Aschermittwoch wird es jeden Mittwoch ab 19 Uhr einen neuen Beitrag auf Youtube, Facebook und Instagram geben“, kündigt die SKG an. Zum Auftakt werde eine Fasnachtseröffnung unter anderem mit Redebeiträgen von SKG-Präsidentin Eva Wöhlert, Fasnachtsprinzessin Corinna I. sowie Martina Groeger zu sehen sein, kündigte Wöhlert am Montag auf Anfrage an. In den nächsten Wochen würden die Beiträge – jeweils zehn Minuten Länge – mit Archivmaterial bestückt. „Unser Till Horst Kapp hat sich darum sehr verdient gemacht“, betont die Präsidentin. „Es werden aber auch aktuelle Beiträge entstehen“, verspricht Wöhlert. Unter folgendem Link können die Videos abgerufen werden: https://www.youtube.com/channel/UCe4-CuI4YRJ09A68wtwKT1A.