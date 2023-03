Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Speyerer Karnevalgesellschaft SKG sagt die Fasnachtskampagne 2020/2021 nicht ab. Sie wird aber in erster Linie online stattfinden. Das hat SKG-Präsidentin Eva Wöhlert am Montag nach einem einstimmigen Beschluss des Präsidiums so mitgeteilt.

„Drinnen geht derzeit aufgrund steigender Infektionszahlen gar nichts“, sagte Wöhlert auf Anfrage. „Eine Fasnachtskampagne, wie wir sie kennen, wird es deshalb leider nicht geben.“