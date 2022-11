Die Speyerer Kantorei singt unter Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger Mozarts Requiem am Sonntag, 6. November, um 18 Uhr in der Speyerer Dreifaltigkeitskirche.

Das Mozart-Konzert führt in Mozarts letztes Lebensjahr 1791: Im Juni entstand das „Ave verum“, im Oktober das Klarinettenkonzert und im November das Requiem, das unvollendet blieb. Es spielt die Churpfälzische Hofcapelle auf historischen Instrumenten. Beim Klarinettenkonzert spielt die jüdisch-stämmige, international renommierte Klarinettistin Gili Rinot auf einem historischen Instrument, einer Bassettklarinette. Vokalsolisten sind Clara Steuerwald, Sopran, Angelika Lenter, Alt, Fabian Kelly, Tenor, und Christian Dahm, Baß.

In der Dreifaltigkeitskirche singt die Speyerer Kantorei unter Sattelberger auch die ersten drei Teile aus Bachs Weihnachtsoratorium am 4. Dezember um 18 Uhr. Am 18. Dezember, 16 Uhr, ist das Chor bei der Adventsmusik in der Gedächtniskirche dabei. Das Silvesterkonzert in der Gedächtniskirche am 31. Dezember gestalten das Ensemble LJO-Brass und Robert Sattelberger an der Orgel.

Karten bei der Touristinformation Speyer, dem Capella-Verlag und beim RHEINPFALZ-Ticket-Service.