Pfälzer Lebensart überträgt die Speyerer Künstlerin Silke Ballheimer am liebsten auf die Leinwand. 34 Arbeiten präsentiert sie unter dem Titel „Emotionen in Farbe“im Geburtshaus des Malers Anselm Feuerbach in Speyer. Die Ausstellung ist auch in der Kult(o)urnacht am heute, 21. Juni, im Feuerbachhaus zu sehen.

In Fluren und in der guten Stube des Feuerbachhauses trifft der Betrachter auf Dynamik, Humor und emotionale Heimatverbundenheit. Ballheimer hat der Ausstellung vier Themenbereiche zugedacht: