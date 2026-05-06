Speyer Speyerer Judoka dürfen sich über Inklusionspreis freuen

Inklusionspreis: Übergabe auf der Dachterrasse der VVR Bank in Speyer.
Inklusionspreis: Übergabe auf der Dachterrasse der VVR Bank in Speyer.

Die Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz hat beim Wettbewerb „Visa feiert Inklusion durch Sport. Wir auch!“ einen Speyerer Verein ausgezeichnet: Neben der HG Oftersheim/Schwetzingen und dem TV Schwetzingen 1864 wurde der Judosportverein Speyer 1959 von Bereichsleiter Toni González geehrt. An die seit Anfang der 2000er-Jahre in der Inklusion vorbildlichen Speyerer ging Teamausstattung als Sachpreis. „Judoanzüge müssen eine spezielle Passform haben, um die Sicherheit und Fairness im Kampfsport zu gewährleisten. Weil sich Körperformen und -größen der Sportlerinnen und Sportler stetig ändern, braucht es auch regelmäßig neue Anzüge, die auf die Judoka mit und ohne Handicap zugeschnitten sind“, begründet die Bank ihre Unterstützung. rhp

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