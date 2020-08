Speyer hat eine angesehene Journalistenpersönlichkeit verloren: Werner Schilling, der weit über 20 Jahre als Redakteur die Berichterstattung der Speyerer Tagespost geprägt hat, ist am 29. Juli im Alter von 71 Jahren überraschend gestorben. Der gebürtige Weinheimer war lange stellvertretender Chefredakteur der Ende 2002 aus verlagspolitischen Gründen eingestellten Lokalzeitung gewesen.

Nach einem Lehramtsstudium absolvierte Werner Schilling bei der Tagespost sein Volontariat und übernahm das Umlandressort. Doch der Allrounder war auch gerne in anderen Bereichen unterwegs: Als passionierter Hand- und Volleyballer fühlte er sich im Sport ebenso wohl wie in der Kultur. Eine fasnachtliche Ader ließ ihn vielbeachtete Verse für die Herrensitzung schmieden.

Ab Mitte der 1990er Jahre war er für das städtische Geschehen zuständig, übernahm mehrfach in Übergangsphasen die Redaktionsleitung. Sein konstruktives, kollegiales Wesen war in der Stadt geschätzt, Fairness im Umgang mit seinen Gesprächspartnern stand für ihn an oberster Stelle. Seine Texte waren häufig pointiert und mit hintergründigem Humor verfasst.

Schillings Engagement beschränkte sich nicht auf die Redaktionsarbeit: Als Betriebsrat war er ebenso aktiv wie als Volontärsbeauftragter, über vier Jahrzehnte war er Mitglied im Bezirksverband Pfalz des Deutschen Journalistenverbands. Beim deutsch-französischen Freizeitsportclub Panaché mischte er mit und in seiner Kirchengemeinde St. Otto.

Von 2003 bis zum Eintritt in den Ruhestand 2008 war Werner Schilling in der Regionalredaktion des Mannheimer Morgen für die Ludwigshafen-Berichterstattung zuständig. Ab 2009 belieferte er die Schwetzinger Zeitung und den MM mit Artikeln aus „seiner“ Stadt und darüber hinaus und machte sich mit seinem Stil und seiner offenen Herzlichkeit einen guten Namen.

Werner Schilling wird am Donnerstag, 6. August, um 13 Uhr auf dem Speyerer Friedhof beerdigt.