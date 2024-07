Das Speyerer Hotel Am Wartturm hat den „HolidayCheck Award 2024“ erhalten. Damit werden von dem Reiseportal die zehn am besten bewerteten Gastgeber pro Urlaubsregion geehrt.

Grundlage sind somit positive Gästebewertungen, wie das Hotel mitteilt. Eines der Kriterien: bei mindestens 50 Bewertungen auf holidaycheck.de eine Weiterempfehlungsrate von mindestens 50 Prozent. Der Beherbergungsbetrieb in der Landwehrstraße sei somit eins von zehn ausgezeichneten Hotels in Rheinland-Pfalz für das Jahr 2024. „Wir sind überaus stolz darauf, diese Auszeichnung zu erhalten“, so Inhaber Christian Heck.

Das Hotel Am Wartturm verfügt über 18 Zimmer und sieben Serviceapartments. Alle beim Wettbewerb ausgezeichneten Hotels sind unter www.holidaycheck.de/holidaycheckaward aufgeführt. Dort sind auch die Kriterien näher erläutert.