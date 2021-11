Die Verbandsliga-Hockeyer des HC Blau-Weiß Speyer erwarten am Sonntag, 11 Uhr, den VfR Grünstadt zum ersten Heimspiel der neuen Hallenrunde in der Sporthalle Nord in Speyer. Ein weiterer Sieg ist eingeplant.

„Wir brauchen wieder viel Geduld und Ruhe“, weiß HC-Betreuer André Schehl. Denn wie auch gegen die TG Worms 2 im ersten Saisonspiel in der Hallenrunde erwartet er einen defensiv ausgerichteten Gegner. „Allerdings ist Grünstadt spielstärker. Das ist eine ganz andere Mannschaft als auf dem Feld. Dort haben wir klar gewonnen“, sagt Schehl.

Speyer wird laut dem Betreuer „mit der vollen Kapelle“ auflaufen. Zehn Spieler stehen Schehl am Sonntag zur Verfügung. „Wir wollen daher auch schnell spielen“, erinnert er an die neue Regelung, die das Spiel in vier Viertel teilt. „Wir erhöhen die Wechselfrequenz, damit jeder während seiner kurzen Einsatzzeit immer hohes Tempo gehen kann“, lautet die Marschroute.

Trotzdem gelte es, zu hohes Risiko zu vermeiden. „Das war in den vergangenen Spielzeiten unser Problem. Wir haben teilweise mit zu viel Risiko gespielt. Und in der Halle wird jeder Fehler postwendend bestraft. Das soll uns gegen Grünstadt nicht passieren“, fordert der Übungsleiter die entsprechende Konzentration.