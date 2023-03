Es klang so gut: Ein Plus von 1,07 Millionen Euro sieht der Ergebnishaushalt der Stadt Speyer für 2023 vor. Dennoch wurde er vom Land bisher nicht genehmigt. Eine zweite Abstimmung soll her.

Die Genehmigung des Speyerer Haushalts sei nicht „versagt“, betont eine Sprecherin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) des Landes. Fakt ist aber: Das Zahlenwerk für das laufende Jahr – Grundlage auch für freiwillige Ausgaben der Stadt – ist Ende März noch nicht genehmigt. Die ADD habe „Rechtsbedenken erhoben“, erklärt das die Stadt. Sie hat deshalb für die Stadtratssitzung am Donnerstag, 30. März (17 Uhr, Stadtratssitzungssaal), eigentlich als Sondersitzung zum Thema Klimaschutz angekündigt, eine erneute Beschlussfassung über ein verändertes Zahlenwerk auf die Tagesordnung gesetzt.

„Die Stadt hat sich, aufgrund unseres Aufklärungsersuchens, dazu entschlossen, einen neuen und ausgeglichenen Haushalt zu beschließen und erneut zur Genehmigung vorzulegen“, erklärt das ADD-Sprecherin Eveline Dziendziol. Was genau verändert wird, hat die Stadtverwaltung am Montag auf Anfrage nicht mitgeteilt. Angesichts eines Haushaltsvolumens von 204 Millionen Euro geht es der Sitzungsvorlage zufolge eher um Kleinigkeiten.

Blick schon auf 2024

Dass der Etat trotz des ausgewiesenen Überschusses nach Ansicht des Landes „gegen das Haushaltsausgleichsgebot“ verstößt, hat zum einen mit dem bereits vorab dargestellten Planungsjahr 2024 zu tun: Dieses weist laut ADD im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag auf.

Beim Finanzhaushalt – der leicht abgewandelt vom Ergebnishaushalt alle Zahlungsströme innerhalb eines Kalenderjahres abbildet – sieht die Aufsichtsbehörde auch 2023 ein Problem: Von den 2,9 Millionen Euro Überdeckung, die die Stadt ausweist, müssten noch gut 4 Millionen Euro an Krediten abgezogen werden, zu deren Tilgung sich die Stadt vor Jahren durch ihre Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) des Landes verpflichtet habe. Somit rutschte sie bei dieser Größe ins Minus. Ähnliche Konstellationen seien 2024 und 2026 zu erwarten.

Vorschlag an die Stadtpolitik

Die Stadt hat nun nach eigener Mitteilung „die bisherigen Haushaltsansätze nochmals auf den Prüfstand gestellt“. Es würden einzelne Aufwendungen gekürzt und Erträge erhöht, lautet ihr Vorschlag an die Stadtpolitik. Diese hatte im Dezember den ursprünglichen Etat mit 31 zu vier Stimmen befürwortet. FDP, Freie Wähler sowie Wählergruppe Schneider hatten nein gesagt.

Die Kredittilgungen, um die es der ADD unter anderem geht, sind derzeit ohnehin ein großes Thema für die Stadtverwaltung, wie diese mitteilt. So habe die Kämmerei für das laufende Jahr die Volltilgung von drei Investitionsdarlehen geplant, weil deren Verlängerung aufgrund der gestiegenen Zinsen nicht wirtschaftlich wäre. Vier weitere Darlehen in einer Gesamthöhe von 6,25 Millionen Euro sollten mit deutlich höheren Tilgungssätzen als bisher verlängert werden, „um die Schuldenlast schneller zu reduzieren und somit die Zinslast zu senken“. Die Stadt verweist in diesem Kontext auf ein seit 2018 um 37,5 Millionen Euro gestiegenes Eigenkapital: „Im Ergebnis verbessert sich also die Finanzlage der Stadt kontinuierlich.“