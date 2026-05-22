Der Speyerer Jahresabschluss 2024 ist deutlich ins Minus gerutscht. Kalkuliert worden war eigentlich sogar mit einem Plus. Zwei Kostentreiber änderten das.

Ein Minus von rund 13,2 Millionen Euro steht unterm Strich der Ergebnisrechnung für den städtischen Haushalt 2024. Kalkuliert worden war eigentlich sogar mit einem Plus von rund 1,6 Millionen Euro, als das Zahlenwerk Ende 2023 vom Stadtrat verabschiedet worden war. Die Erträge der Stadt sind – wie aus der Ergebnisrechnung hervorgeht – sogar um zwei Millionen Euro höher ausgefallen als angesetzt. Das gilt allerdings auch für die Aufwendungen, und dort besonders an zwei Positionen in noch deutlich größerem Ausmaß. So mussten zum einen rund 65 Millionen Euro – und damit knapp acht Millionen Euro mehr als angesetzt – für soziale Sicherung aufgewendet werden. Dazu zählen etwa Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden oder Gelder, die nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gezahlt werden. Auch die Aufwendungen pro Einwohner seien angestiegen, heißt es in dem Bericht. Allerdings: „Hier hat die Stadt Speyer nur einen geringen Einfluss, denn Gründe für den Anstieg können neben den steigenden Fallzahlen auch die Übertragung von zusätzlichen Aufgaben durch Bundes- und Landesgesetze sein.“

Auch die städtischen Personalkosten fielen höher aus als angesetzt. Kalkuliert worden war mit rund 72 Millionen Euro, tatsächlich angefallen sind mehr als 80 Millionen Euro. Stadtrat Claus Ableiter (FW) sah hier den „Grundsatz der Wahrhaftigkeit“ bei der Haushaltsrechnung nicht erfüllt. Personalkosten seien „mit am einfachsten zu kalkulieren“. Eine Diskrepanz von mehr als acht Millionen Euro zwischen Kalkulation und Ergebnis sei „kein wahrhaftiger Ansatz“.

Ableiters Ausführungen gingen am Thema vorbei, hielt Philipp Brandenburger (SPD), Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschuss, dagegen. Es sei mitnichten so, dass Planungen schief gelaufen seien. Der Jahresabschluss sei geprüft und vermittle „unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden im Wesentlichen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Speyer“, heißt es im Prüfungsergebnis. Der Stadtvorstand wurde vom Stadtrat bei Ableiters Gegenstimme und zwei Enthaltungen entlastet.