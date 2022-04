Eine gute Vorbereitung ist alles. Das gilt auch für die Aufnahme von Geflüchteten.

Dass der russische Präsident Wladimir Putin tatsächlich einen Angriffskrieg in der Ukraine beginnt, haben viele Menschen im Westen für unmöglich gehalten – und sich getäuscht. Vorhersehbar war da jedoch, dass eher früher als später auch Geflüchtete bei uns in Deutschland ankommen werden. Gut, dass das Land die Kapazitäten schnell hochgefahren hat und noch immer weiter hochfährt. In Speyer gibt es dafür einen kompetenten Sparringspartner, der sieben Jahre Erfahrung im Management von größeren Flüchtlingswellen hat und weiß, was da noch kommen könnte: die AfA. Eine gute Vorbereitung ist da der beste Weg zum Erfolg – das gilt in jeder Lebenslage und leider auch im Krieg.