Mit drei Speyerer Gymnasien hat die Saison von Jugend trainiert für Olympia begonnen.

Am Weitesten sind die Jungs der Wettkampfaltersklasse III, die sich mit guten Aussichten für den Landesentscheid am Dienstag, 20. Juni, qualifizierten. Dann geht es um die Fahrkarte zum Finale in Berlin. Auf Regionalebene mit neun Mannschaften in Mainz gewann das Schwerd-Gymnasium das Endspiel gegen das Gymnasium am Kaiserdom. In der Vorrunde ging es noch umgekehrt (2:3) aus.

Aber das Schwerd besiegte das Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim mit 5:0, das Einstein-Gymnasium Frankenthal mit 7:1 sowie im Halbfinale das Münster-Gymnasium Ingelheim mit 2:1. Die gleichaltrigen Mädchen aus dem GaK belegten in Worms Platz sieben. Am Mittwoch führt die Reise mit den älteren Jungs gen Frankenthal. Auch da gibt’s ein Wiedersehen mit dem Schwerd. Am Schulwettbewerb nimmt auch das Hans-Purrmann-Gymnasium teil.