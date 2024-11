Der Nachwuchsathlet Filip Gorny vom Karate Club Speyer hat sich auf der internationalen Bühne eindrucksvoll bewiesen und für herausragende Ergebnisse gesorgt.

Beim „Coup de Kayl“ in Luxemburg startete er als einziger Teilnehmer aus Deutschland in der Kategorie „U9 Kata“. In jeder Runde konnte er sich eindrucksvoll durchsetzen und erkämpfte sich schlussendlich den ersten Platz – ein Erfolg für den Karate Club Speyer und ein stolzer Moment für Gornys Coach Alexandra Suita.

Beim internationalen „Banzai Cup“ in Berlin kämpften insgesamt 956 Athleten aus 23 Nationen in allen Klassen um die Medaillen. Gorny erreichte souverän das Finale in seiner Kategorie und kämpfte dort mit großem Einsatz um Gold. Nach einem spannenden Duell musste er sich am Ende knapp geschlagen geben und nahm stolz die Silbermedaille entgegen.

An diesem Wochenende treten die Sportler des Karate Club Speyer bei der deutschen Meisterschaft in Ludwigsburg an. Neben Gorny bereiten sich drei weitere Athletinnen auf das Turnier vor: Luisa Schaudig und Kathrina Schmidt in der Kategorie „Kata Einzel U14“ sowie Sophia Schmidt, die im „Kata Team“ startet.