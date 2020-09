Speyerer Gaststätten haben Interesse daran, im Winterhalbjahr Zelte vor ihren Gebäuden aufzustellen. Dies würde ihnen zusätzliche Einnahmemöglichkeiten eröffnen, zumal das Platzangebot drinnen wegen der Corona-Auflagen deutlich geringer als in den Vorjahren sein wird. „Die Idee wurde informell an die Stadtverwaltung herangetragen. Aktuell wird geprüft, was möglich wäre“, teilt dazu Pressesprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage mit.

Konkrete Anfragen seien im Rathaus noch nicht eingegangen. Beachtet werden müsste bei Genehmigungsverfahren, dass in der Denkmalzone Maximilianstraße gestalterisch strenge Regeln gelten („keine Aufbauten“). Genaue Pläne dazu habe die Verwaltung noch nicht, so Eschenbach. Vieles sei auch abhängig vom Umgang mit dem Antrag der FDP, der in der Stadtratssitzung am Donnerstag, 24. September, 17 Uhr, zur Abstimmung steht: Gefordert wird eine Verlängerung der Freisitzsaison über den 31. Oktober hinaus, eine zeitweise Zulassung von Heizpilzen sowie der Verzicht auf die Freisitzgebühr für 2020 und 2021.