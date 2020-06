Die Stadt Speyer hat zusätzlich zur Befreiung der Gastronomen von Freisitzgebühren eine kostenfreie Erweiterung der Freisitzflächen ermöglicht. Das teilte sie am Freitag mit. Ziel: „die Gastronomie zu unterstützen und die Auswirkungen der notwendigen Kontaktbeschränkungen abzumildern“. Die Erweiterung erfolgte laut Stadt nach schriftlicher Anmeldung bei der Verwaltung und ist wie die Gebührenbefreiung bis 31. Juli befristet. Feuerwehr und Nachbarn hätten zustimmen müssen. Für das Café Schlosser, wo sich Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) laut Mitteilung am Freitag einen Eindruck vor Ort verschaffte, bedeutet das etwa, dass es auch Tische vor dem früheren „Tor zur Pfalz“ aufstellen darf. Die Betriebe profitieren laut Stadt auch von einer Änderung der Hygieneregeln, wonach seit dem 10. Juni neben der Reservierungspflicht unter anderem die zentrale Zugangssteuerung und die Kennzeichnung des Außenbereichs von Gaststätten wegfällt. Die meisten Speyerer Betriebe haben in der Folge die Ketten und Flatterbänder an ihren Freisitzen entfernt.