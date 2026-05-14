Speyer nimmt seine Fußwege unter die Lupe. Ende Mai startet ein großer „Fußverkehrs-Check“ mit mehreren Terminen.

Fußverkehr werde in vielen Städten bisher oft nur am Rand mitgedacht, erklärt die Stadtverwaltung. In Speyer solle sich das nun ändern: Die Stadt sei als eine von zehn Kommunen in Rheinland-Pfalz für den landesweiten Fußverkehrs-Check ausgewählt. „Ziel des Projekts ist es, die Bedingungen für das Zufußgehen systematisch zu analysieren und Impulse für sichere, attraktive und barrierearme Wege in Speyer zu entwickeln“, teilt die Stadtverwaltung mit. Das Projekt werde vollständig vom rheinland-pfälzischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau finanziert.

Zentraler Bestandteil sind zwei Begehungen. Zunächst startet am Montag, 22. Juni, 18 Uhr, ein zweistündiger Rundgang am Postplatz. Zwei Tage später geht es um 17.30 Uhr am Bahnhofsvorplatz los. „Dabei werden alltägliche Wege aus Sicht der Fußgängerinnen und Fußgänger betrachtet und konkrete Problemstellen sowie Verbesserungspotenziale identifiziert“, heißt es aus dem Rathaus. Zwei Fachbüros begleiten den Prozess. Umrahmt wird das Projekt von je einem Workshop zum Auftakt am Dienstag, 26. Mai, und zum Abschluss am Montag, 31. August, jeweils von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr im Stadtratssitzungssaal. „Speyer ist eine Stadt der kurzen Wege, viele Ziele lassen sich gut zu Fuß erreichen“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) zitiert. Deshalb sei es wichtig, „dass wir den Verkehr konsequent aus der Perspektive derjenigen denken, die besonders schutzbedürftig sind“. Die Wege müssten sicher, komfortabel und attraktiv sein. Jeder Hinweis, wo bereits gute Voraussetzungen herrschten und wo es Verbesserungsbedarf gebe, helfe dabei.