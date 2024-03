Ein mobiler Großlüfter gehört seit einiger Zeit zur Ausstattung der Speyerer Feuerwehr. Es gibt Gründe, warum ein solches Gerät hier benötigt wird. Eingesetzt worden ist es auch schon in einer anderen Domstadt.

Der Einsatz des mobilen Großlüfters ist ein Schritt nach vorn für die Speyerer Feuerwehr. „Durch die Vielzahl an großen Gebäuden und Veranstaltungsorten in der Stadt, darunter Kirchen, Veranstaltungshallen und industrielle Einrichtungen, ist die Möglichkeit zur effektiven Belüftung und Rauchableitung von höchster Wichtigkeit im Fall eines Brandes oder anderer Notfälle“, sagt Sachgebietsleiter Technik Chris Manser. Die Stadt Speyer hat den Großventilator, der normalerweise nur bei Werkfeuerwehren eingesetzt wird, 2021 angeschafft. Nach der Schulung durch den Hersteller könnten viele der Feuerwehrleute das Großgerät bedienen.

Mobile Großventilatoren (MGV) werden von der Feuerwehr zur Belüftung von Tunnelanlagen oder großvolumigen Gebäuden eingesetzt, um im Brandfall Rauch und Hitze schnellstmöglich abführen zu können.

Zu den Vorteilen des mobilen Großlüfters gehört das Erzeugen von Wassernebel, das für mehr Kühlung sorgt. Durch den Wasseranschluss an der Seite kann die Versorgung mit Wasser ohne großen Aufwand erfolgen. Der mobile Großlüfter kann hochgefahren und um 100 Grad gedreht werden.

Einsatz in anderen Städten

In Speyer sei der mobile Großlüfter mehrmals zum Einsatz gekommen, zum Beispiel in der Dreifaltigkeitskirche. Die Speyerer Feuerwehr hat mit dem Gerät auch in anderen Kommunen Hilfe geleistet. Chris Manser ist bei einem Einsatz im Februar in Worms auch dabei gewesen. „Wegen des Brandes eines Hubarbeitsgerätes in einem Lager einer Supermarktkette in Worms wurden wir alarmiert“, erzählt Manser. Durch den Brand habe sich eine dichte Rauchschicht an der Decke bis zur Mitte des Gebäudes gesammelt und breitete sich auf den Hallenkomplex aus. Mithilfe des Großlüfters konnte gegen den Rauch vorgegangen werden.

Die Entscheidung, den mobilen Großlüfter einzusetzen, sei ein weiterer Schritt, die Effizienz und Reaktionsfähigkeit zu verbessern und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in der Stadt und in der Region zu gewährleisten, sagt die Feuerwehr.