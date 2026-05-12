Premiere für die FDP Speyer: Sie stellt seit dieser Woche mit Bianca Hofmann eine stellvertretende Landesvorsitzende der Partei.

Die Speyerer Kreisvorsitzende Hofmann ist beim Landesparteitag mit 141 Ja-Stimmen von 183 gültigen Stimmen zur neuen stellvertretenden Landesvorsitzenden gewählt worden. „Für die FDP Speyer ist diese Wahl zugleich eine Anerkennung der engagierten Arbeit vor Ort sowie ein wichtiges Signal für den liberalen Kurs in herausfordernden Zeiten“, so der Kreisverband in einer Stellungnahme. Hofmann wird wie folgt zitiert: „Gerade jetzt kommt es darauf an, liberale Politik selbstbewusst zu vertreten, Verantwortung zu übernehmen und die FDP gemeinsam wieder zu stärken.“ Als ihre politischen Schwerpunkte nennt die 58-jährige Diplom-Kauffrau Bildung, Wirtschaft, Stadtentwicklung und Digitalisierung.