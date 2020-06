Bestellungen im Internet haben in der Corona-Zeit zugenommen – damit verbundene Betrugsfälle auch. Die Polizei berichtete am Dienstag über drei Fälle in Speyer: Bereits zwischen 26. und 28. Mai hätten Betrüger versucht, Bürgern „mit vorgegaukelten, vermeintlich seriösen Webshops das Geld aus der Tasche“ zu ziehen. Die Opfer hätten über die „Fake-Shops“ www.bobs-bau.de und www.baumarkt.expert online Gartenpools und einen Schirmständer bestellt, die Ware jedoch nie erhalten. Durch die Onlineüberweisung per Vorkasse an eine spanische Bankverbindung sei ihnen so ein Gesamtschaden von 635 Euro entstanden. Die Ermittler warnen in diesem Zusammenhang vor Überweisungen ins Ausland (IBAN beginnt nicht mit „DE“) und vor Shops, die keine „.de“-Kennung in der Adresse haben. Sie raten zudem, das Impressum der Seite sowie Einträge in Verbraucherschutzforen und Kundenrezessionen im Internet zu prüfen. „Werden Sie misstrauisch, wenn man als Zahlungsart nur Vorkasse auswählen kann“, fügt die Polizei hinzu.