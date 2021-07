Der Speyerer Ehrenbürger und frühere Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Thüringen, Bernhard Vogel, wird mit dem Point-Alpha-Preis geehrt. Die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung werde dem 88-jährigen CDU-Politiker für sein politisches Wirken für die deutsche Einheit und die Einheit Europas verliehen, teilte die Point-Alpha-Stiftung am Mittwoch im thüringischen Geisa mit. Der Preis wird vom Kuratorium Deutsche Einheit verliehen und soll am 28. August in der Gedenkstätte an der früheren innerdeutschen Grenze überreicht werden. Die Laudatio soll demnach Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) halten.

Der Point-Alpha-Preis wurde erstmals 2005 vergeben. Bisherige Preisträger waren unter anderem George Bush senior, Michail Gorbatschow und Helmut Kohl, Václav Havel, Helmut Schmidt, Felipe González, Lech Walesa, Wolf Biermann und Jean-Claude Juncker. Die Auszeichnung ist nach dem ehemaligen US-Stützpunkt Point Alpha bei Rasdorf (Hessen) und Geisa benannt. Die Gedenkstätte erinnert an die Konfrontation der beiden Machtblöcke Nato und Warschauer Pakt im Kalten Krieg. Der in Speyer lebende Vogel war von 1976 bis 1988 Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und von 1992 bis 2003 Ministerpräsident von Thüringen.