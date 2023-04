Pfälzer Weinschorle aus der Dose bietet die Firma „Dubbedos“. Der Behälter erinnert an ein Dubbeglas. Das noch junge Unternehmen ist jetzt aus Neulußheim nach Speyer umgezogen. Es hat neue Inhaber mit großen Zielen.

Der große Auftritt auf dem Betzenberg am Samstag beim Spitzenspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen den Hamburger SV hat seine Wirkung nicht verfehlt. Das kann Neu-Geschäftsführer Georg Wässa (34), der das Unternehmen zusammen mit Ehefrau Sara (33) – beide gebürtige Speyerer – übernommen hat und leitet, in einer Zwischenbilanz bereits sagen. Es seien viele zusätzliche Bestellungen eingegangen, er sei quasi im Dauereinsatz. Das Unternehmen hatte im ausverkauften Fußballstadion spezielle Foren erhalten, sich zu präsentieren und dafür 30 Personen am Start. „Nächstes Ziel: Trikotsponsor“, sagt Wässa augenzwinkernd.

Soweit ist es noch nicht, aber die neuen Inhaber sehen große Potenziale in der Marke: „Gekauft haben wir aus der Affinität zum Produkt und zur Region“, begründet Weinstraßen-Fan Wässa. „ Zwei waschechte Pfälzer mit Liebe zur Heimat und der Weinschorle“, werben sie. Beide seien in Familienunternehmen aufgewachsen und hätten selbst den Wunsch Familienunternehmen gehegt. „Das machen wir nun mit der Dubbedos.“ Im Februar wurde das Geschäft laut Wässa vollzogen. Derzeit werde auf die Eintragung der Sitzverlegung im Firmenregister gewartet. Zuvor standen Nadine Guillium und Alexandra Scherer hinter der Geschäftsidee mit Kirrweilerer Wein und Mineralwasser.

Aus Frankfurt zurückgekommen

Die Wässas sind 2021 nach mehr als zehn Jahren in Frankfurt zurück nach Speyer gezogen und haben für sich und ihre kleine Tochter ein Haus im Gewerbegebiet Neudeck gekauft. „Dort haben wir auch genug Platz für die Firma, sanieren gerade das Büro und bauen eine Versandhalle“, informiert Georg Wässa. Seine Ehefrau habe zuvor bei der Unternehmensberatung Roland Berger gearbeitet. Er selbst sei weiterhin selbstständig mit der Covendit GmbH, einem Mittelständler für Unternehmensverkäufe.

„Im nächsten Jahr möchten wir eine Millionen Dosen verkaufen und zwischen Rhein und Mosel in jedem Supermarkt erhältlich sein“, geben die Chefs als Ziel aus. Für das diesjährige Altstadtfest strebten sie eine Teilnahme mit ihrem Verkaufswagen an. Neben Fußballspielen seien Konzerte und Festivals mögliche Anlaufstellen für spezielle Verkaufsaktionen. Derzeit gebe es die Halbliter-„Dubbedos“ in drei Sorten (Riesling, Rosé, Süß) bei rund 100 Händlern, Tankstellen und Kiosken in der Region. Der Rebensaft kommt aus dem Weingut Anton.

Verhandlungen zur Ausweitung des Vertriebsnetzes laufen, wie Wässa berichtet. Das sei stark vom Marketing abhängig. Als Idee, um bekannter zu werden, bietet das Unternehmen in seinem Onlineshop www.dubbedos.de auch Dosen im individuellen Design an. Sie würden etwa für Firmenevents, Jubiläen oder Hochzeiten angefragt, so die Geschäftsleute.