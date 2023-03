Speyerer dürfen sich auf diverse Mineralien, Edelsteine und Schmuck freuen. Am 11. und 12. März findet in der Stadthalle die 38. Auflage der Edelsteinmesse statt. Händler aus ganz Deutschland und dem Ausland bringen laut Ankündigung von Veranstalter „Edelsteinmessen Hess“ aller Art Kristalle, Mineralien, Perlen und Schmuck mit in die Domstadt.

Für Kinder dürfte insbesondere das Schmieden eigener Silberringe unter Anleitung von Goldschmiedemeister Peter Fischer aus Idar-Oberstein aufregend sein. Außerdem können Besucher wieder eigene Schmucksteine durch einen fachkundigen Edelsteinforscher begutachten lassen. Geöffnet ist die Messe am Samstag von 10 bis 17 Uhr, Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet sieben Euro, ermäßigt fünf Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei. Tickets gibt es an der Tageskasse oder online unter www.edelsteinmessen.de.