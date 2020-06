Das Domkapitel macht die touristischen Angebote der Kathedrale für Besucher nach der Corona-bedingten Schließung wieder zugänglich. So können am Fronleichnamstag, 11. Juni, erstmals in dieser Saison Kaisersaal und Turm besichtigt werden. Die erste öffentliche Domführung findet am Samstag, 13. Juni, um 11 Uhr statt, wie das Domkapitel mitteilt. Ab diesem Datum können gebuchte Gruppenführungen wieder stattfinden. Die Nutzung von Audioguides war bereits vorher wieder möglich. Ein Besuch von Turm und Kaisersaal ist an Samstagen von 10 bis 17 Uhr sowie an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen von 12 bis 17 Uhr möglich. Der Zutritt ist nur mit Eintrittskarte möglich, die an Dom-Info oder Kryptakasse zu kaufen sind. Im Kaisersaal können sich maximal 20 Personen gleichzeitig aufhalten. Die Besucherbegleiter achten auf das Einhalten der Abstandsregeln.

Maximal sechs Personen im Turm

Über Kartenkontingente und Zählanlage wird laut Domkapitel gewährleistet, dass sich im Turm maximal sechs Menschen gleichzeitig aufhalten. An Domführungen dürfen höchstens 20 Personen teilnehmen. Beim Ticketkauf werden die Kontaktdaten der Teilnehmer dokumentiert. Genauso wie im gesamten Dom inklusive Turm und Kaisersaal gilt auch in der Dom-Info für alle Besucher Maskenpflicht.